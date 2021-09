Die Deutschen vererben so viel wie noch nie. Jeder zehnte Euro geht dabei an den Staat.

Die zu versteuernden Erbschaften und Schenkungen beliefen sich im Jahr 2020 auf 84,4 Milliarden Euro. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts fließen infolgedessen 8,5 Milliarden Euro an Steuern in die Staatskasse. Die festgesetzten Steuern stiegen im Vorjahresvergleich um ein Fünftel. In Rheinland-Pfalz haben die Finanzverwaltungen 2020 Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro veranlagt. Vererbt wurde vor allem sogenanntes übriges Vermögen, zu dem vor allem Bankguthaben, börsennotierte Wertpapiere sowie Anteile und Genussscheine zählen (58,1 Prozent). Das Haus- und Grundvermögen kam auf einen Anteil von 33,3 Prozent.