Canon lieferte vor wenigen Tagen eine Schlagzeile: Der japanische Hersteller wird kein neues Spitzenmodell seiner klassischen Spiegelreflexkameras entwickeln. Der Anfang vom Ende dieses Kameratyps?

Spiegelreflexkameras? Das waren seit 1936 und der Exakta 1 des Dresdner Herstellers Ihagee Kameras mit Wechselobjektiven und einem optischen Sucher. Ein Klappspiegel lenkte das Licht beim Auslösen auf den Film, bei der Motivwahl durch den Sucher. An dem Prinzip änderte sich auch bei digitalen Kameras wenig. Anstelle des Films wurde nun ein Sensor belichtet.

Einen Schub bekam die Spiegelreflex mit der Digitalisierung. Seit etwa 2000 stiegen die Verkäufe, ein Höhepunkt wurde 2008 mit 9,32 Millionen Kameras allein in Deutschland erreicht. Seitdem geht es bergab; 2020 waren es gerade mal 1,57 Millionen Der wichtigste Grund: Das Smartphone entwickelte sich zum Fotobegleiter. Dabei sähe es heute schlimmer aus, wenn ab 2004 nicht ein neuer Typ Systemkamera entwickelt worden wäre: die spiegellose Systemkamera. Sie nutzt Wechselobjektive wie die DSLR, der Sucher aber besteht aus einem winzigen Bildschirm. Dadurch wird das Gehäuse leichter und kleiner. Die ersten Generationen hatten aber pixelige Sucher und einen langsamen Autofokus. Ab etwa 2015 überwogen aber die Vorteile gegenüber der Spiegelreflex. Amateure wie Profis schwenkten langsam um. Der Prozess scheint mittlerweile abgeschlossen, auch der Verkauf von Spiegellosen sinkt weltweit seit zwei Jahren.

Die Hersteller reagieren mit vielen neuen Modellen, deren Preise aber immer höher gehen. Daher sinken bei den „Mirrorless“, also den spiegellosen Kameras, zwar die Verkaufszahlen, die Umsätze aber steigen. Was aber nicht heißt, dass die Spiegelreflex vom Markt verschwinden wird. Immer noch gibt es gute Gründe für eine solide Kamera, die allemal mehr bietet als jedes Smartphone. Ein Beispiel ist Canons neue 850D. Deren APS-C-Sensor liefert 24 Megapixel, Fotos werden mit bis zu 7,5 Bildern pro Sekunde aufgenommen und 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde gespeichert. Mit einem 18-135-mm-Objektiv kostet diese Kamera etwa 1100 Euro. Von Canon und Drittherstellern wie Tokina, Tamron oder Sigma gibt es ein gigantisches Objektivrepertoire. Und weil diese Kameraklasse sich so lange so gut verkauft hat, ist sie auch ausgereift. Anders als bei Smartphones, die mit marginalen Verbesserungen jedes Jahr zum Neukauf locken, kann ein digitales Equipment der Gegenwart durchaus acht bis zehn Jahre genutzt werden.