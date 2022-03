Die Daimler-Fabrik im südpfälzischen Wörth trotzt den Lieferengpässen – und verlässt sich auf ein Versprechen.

Die Stimmung im Wörther Lkw-Werk sei gut, ist aus Unternehmenskreisen zu hören. Kein Wunder: Standortleiter Andreas Bachhofer spricht von einer „hervorragenden“ Auftragslage und einer „sehr guten“ Auslastung. Nach dem extrem finsteren Corona-Jahr 2020 hat die Nachfrage nach Lkw wieder stark zugenommen. Wenn da nur nicht die Probleme mit der Chip-Versorgung wären. Eigentlich wollte Wörth längst vom Zwei- in den Drei-Schicht-Betrieb wechseln. Doch der Mangel an Halbleitern lähmt nach wie vor die gesamte Branche.

150 Leiharbeiter übernommen

Zu tun gibt es dennoch genug. Nach RHEINPFALZ-Informationen beschäftigt das Werk wieder deutlich mehr Leiharbeiter, erst vor wenigen Wochen wurden 150 übernommen. Von Stellenabbau beim Stammpersonal ist dem Vernehmen nach nichts zu spüren.

Kauf-Anreize fehlen

Mit der Produktion des eActros hat Wörth zudem die Weichen für die Zukunft gestellt. Weitere im Fahrbetrieb emissionsfreie Lkw sollen schon bald folgen, im großen Stil werden Mitarbeiter für die neue Technologie geschult. Nur die Absatzzahl für den eActros will das Unternehmen partout nicht nennen. Klar ist: Für den Kauf fehlen bislang die Anreize. Die Anschaffungskosten sind extrem hoch, noch immer gibt es keine flächendeckende Lade-Infrastruktur. An beidem werde man arbeiten, versprach Truck-Chef Martin Daum am Donnerstag. In Wörth werden sie ihn beim Wort nehmen.