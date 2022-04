Wäsche waschen, eine Runde mit dem Hund gehen, nebenher kochen: Was man im Homeoffice macht, geht die Führungskraft doch nichts an. Oder darf die plötzlich einfach mal vorbeischauen?

Im Rahmen einer sogenannten Gefährdungsbeurteilung darf eine Führungskraft tatsächlich auch am Heimarbeitsplatz vorbeischauen. Das geht allerdings nur, wenn die Beschäftigten zustimmen. Das erklärt der Bund-Verlag, Frankfurt, in seinem Blog für Betriebsräte.

Der Arbeitsplatz im Homeoffice kann aus arbeitsrechtlicher Sicht Teil des Betriebs sein. Dann gelten dort einschlägige betriebliche Regelungen zum Arbeitsschutz. Theoretisch muss der Arbeitgeber daher auch zu Hause eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Etwa, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. Der Arbeitgeber dürfe eine Wohnung aber nie gegen den Willen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin betreten, heißt es beim Bund-Verlag. Die „Unverletzlichkeit der Wohnung“ ist im Grundgesetz festgeschrieben.

Sollten Beschäftigte dem Arbeitgeber den Zutritt verweigern, könne eine Arbeitsschutz-Beurteilung etwa anhand von Fotos und ausgefüllten Fragebögen durchgeführt werden. Wer dem nicht zustimmt, müsse allerdings damit rechnen, zurück ins Büro zitiert zu werden.

Homeoffice oder Telearbeit?

Eine wesentliche Rolle dabei spielt, ob es sich bei der Tätigkeit im Homeoffice um Telearbeit oder mobile Arbeit handelt. Eine gesetzliche Definition des Begriffes Homeoffice gibt es nämlich noch nicht, wie die IHK Kassel-Marburg ausführt. Auch das mobile Arbeiten ist nicht gesetzlich definiert. Unter mobilem Arbeiten ist laut IHK die Möglichkeit zu verstehen, die Arbeitsleistung außerhalb der Betriebsstätte mittels Verbindung zum Betrieb durch mobile Endgeräte zu erbringen, und zwar an typischerweise wechselnden Orten, etwa auf Reisen im Zug, im Hotel oder in der Wohnung. Für mobiles Arbeiten gilt laut Bund-Verlag die Arbeitsstättenverordnung nicht, in der die Gefährdungsbeurteilung geregelt ist. Wer also „mobil arbeitet“, muss keinen Kontrollbesuch dulden.

Das gilt aber sehr wohl für die Telearbeit, die in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) definiert ist. § 2 Absatz 7 ArbStättV versteht unter Telearbeitsplätze vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat – etwa in einem Arbeitsvertrag.

Lesen Sie auch: Lohnend für Homeoffice-Arbeiter: Ran an die Steuererklärung