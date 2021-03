Ausgerechnet für das so steinige Corona-Jahr 2020 schüttet Daimler eine großzügige Dividende aus. Das ist falsch und unsensibel.

Gewiss, Daimler-Chef Ola Källenius hat genau das getan, was seine Aufgabe ist: Als Vorsitzender einer Aktiengesellschaft hat er den Gewinn trotz Pandemie erhöht. Er hat von Konjunkturpaketen profitiert und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Källenius hat das getan, was die Aktionäre von ihm erwarten: Er hat die Dividende großzügig angehoben. Aber Källenius hat nicht das getan, was eine Corona-erschöpfte Gesellschaft von ihm erwartet. Er hat das Wohl der Investoren über das der Mitarbeiter und Steuerzahler gestellt, die unter der Pandemie leiden und ihm dennoch den Rücken gestärkt haben.

Was Källenius tut, ist zweifellos rechtens. Und doch ist es unsensibel, es ist taktlos. Und es ist unklug. Die Pandemie holt gerade wieder zum nächsten Schlag aus. Sollte Daimler ein zweites Mal taumeln, werden Hilfsbereitschaft und Verständnis deutlich reservierter sein.