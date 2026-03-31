Mit der Ankündigung eines neuen Montagewerks in einem Niedriglohnland sorgt der Nutzfahrzeughersteller für Unruhe im südpfälzischen Wörth.

Daimler Truck stellt sein europäisches Produktionsnetzwerk neu auf – und bringt damit Unruhe in die Belegschaft des Lkw-Werks im südpfälzischen Wörth. Um Kosten zu sparen, will der Dax-Konzern einen Teil seiner Lkw-Produktion nach Tschechien verlagern. Bei einer Betriebsversammlung am Dienstag kündigte das Unternehmen den Bau eines neuen Montagestandorts in Cheb an. Bis 2030 sollen dort bis zu 25.000 Fahrzeuge jährlich gefertigt werden. Rund 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Während Daimler Truck auf die Kostenvorteile in Cheb verweist, treibt viele der rund 10.000 Mitarbeiter in Wörth, dem nach der BASF zweitgrößten Arbeitgeber der Pfalz, die Angst vor sinkendem Produktionsvolumen um. Im vergangenen Jahr produzierte das Wörther Werk rund 66.000 Fahrzeuge. Bereits jetzt steht der Standort unter wirtschaftlichem Druck.

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„Her und Hirn“ in Wörth

„Ja, es wird etwas weniger Volumen sein in Wörth“, räumte Jürgen Distl, Chef des Produktionsverbunds von Mercedes-Benz Lkw, im Gespräch mit der RHEINPFALZ ein. Dennoch versprach er, dass Wörth „das Herz und Hirn“ im Netzwerk bleibe und weiterhin die höchste Produktionsmenge haben werde. Um den Standort zu stärken, will Daimler Truck bis 2030 außerdem rund eine Milliarde Euro in das Wörther Werk investieren.

Dennoch bleibt die Sorge vor einem möglichen Unterbietungswettbewerb zwischen den Standorten bestehen. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht schloss dies zwar aus und verwies unter anderem darauf, dass betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2034 ausgeschlossen sind. Was nach diesem Datum passiert, bleibt aber offen.

Auto-Expertin sieht Risiken

Angesichts längerer Fertigungszeiten für Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge sei ein Ausbau der Kapazitäten notwendig, erklärte Brecht: „Ohne Cheb wäre unser Produktionsvolumen bei Mercedes-Benz Trucks gedeckelt.“ Das Werk in Cheb sei Teil der geforderten Wachstumsstrategie.

Die Auto-Expertin Beatrix Keim weist dennoch auf Risiken hin. „Die günstigeren Produktionskosten und Standortvorteile außerhalb der europäischen Hochlohnländer sind entscheidend für den wirtschaftlichen Gewinn eines Unternehmens“, sagte die in Neustadt geborene Direktorin des in Duisburg ansässigen Instituts Center Automotive Research. Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten seien langfristige Garantien schlicht nicht möglich.

Die Pläne für das Werk in Cheb stehen in Zusammenhang mit dem Sparprogramm „Cost Down Europe“, mit dem Daimler Truck bis 2030 die jährlichen Kosten in Europa um mehr als eine Milliarde Euro senken will.