Der Absatzrückgang bei Daimler Truck setzt sich fort. Immerhin: Das Europa-Geschäft von Daimler Truck wächst.

Der Rückgang entspricht einem Minus von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Belastend wirkten vor allem die nachlassende Nachfrage auf dem US-Markt sowie rückläufige Verkäufe im Bussegment, wie der Dax-Konzern in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart am Freitag mitteilte.

Die US-Tochter von Daimler Truck meldete den stärksten Absatzrückgang innerhalb des Konzerns. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sanken die Verkäufe um 25 Prozent auf 29.432 Fahrzeuge. Als Hauptgrund sehen Experten die zögerliche Bestellpolitik der Speditionen, die angesichts der unsicheren Marktlage Zurückhaltung üben. Belastet wird der Markt unter anderem durch US-Zölle, die Prognosen für das künftig anfallende Transportvolumen erschweren.

Gute Nachricht für Wörth

Die Sparte Mercedes-Benz Trucks, deren Lastwagen zu einem großen Teil im südpfälzischen Wörth hergestellt werden, verzeichnete im ersten Quartal dagegen ein Absatzplus von 13 Prozent und verkaufte 34.486 Fahrzeuge. Eine Begründung für diesen Anstieg nannte das Unternehmen nicht. Gleichzeitig sank der Absatz im Bussegment deutlich: Von Januar bis März wurden 4972 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von 20 Prozent entspricht.

Daimler Truck befindet sich weiterhin unter Druck: Im Jahr 2025 brach der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers um 34 Prozent auf zwei Milliarden Euro ein. Belastend wirkten vor allem US-Zölle sowie eine schwache Nachfrage in Nordamerika. Der Umsatz sank um 9 Prozent auf rund 49,5 Milliarden Euro, während der Absatz um 8 Prozent zurückging.

Neues Werk in Tschechien geplant

Daimler Truck hat im vergangenen Jahr das massive Sparprogramm „Cost Down Europe“ auf den Weg gebracht. Es sieht vor, die jährlichen Kosten in Europa bis spätestens 2030 dauerhaft um mehr als eine Milliarde Euro zu senken. Ende März kündigte der Konzern an, einen neuen Standort im tschechischen Cheb aufzubauen, der ab 2030 Aufträge vom Stammwerk in Wörth übernehmen soll. Zwar soll das derzeit mit rund 10.000 Beschäftigten größte Lkw-Werk in Wörth das Hauptwerk der Produktion der Marke Mercedes-Benz Lkw bleiben, allerdings scheint klar, dass dort in Zukunft weniger Fahrzeuge als heute produziert werden.