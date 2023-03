Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Lkw- und Bushersteller startet positiv in sein erstes Jahr als eigenständiges Unternehmen. Für den Ausstieg aus dem Russlandgeschäft fallen jedoch Kosten in Millionenhöhe an – und in Wörth stockt eine lange geplante Reform.

Trotz Lieferschwierigkeiten und Ukrainekrieg hat Daimler Truck von Januar bis März überraschend viel Geschäft eingefahren und schraubt die Jahreserwartungen nach oben. Wie