Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Daimler-Konzern hat seine Aufspaltung in eine Nutzfahrzeug- und eine Autosparte nun auch an der Börse vollzogen. Bei Daimler Truck wird die Börsennotierung als Beginn einer Ära gepriesen. Das Unternehmen will profitabler werden.

Bei Börsengängen stellen Unternehmen gerne ihre Produkte im Handelssaal aus. Das ging bei Daimler Truck dann doch nicht, wie Börsenchef Theodor Weimer am Freitag in seiner Begrüßungsrede