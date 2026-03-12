Nachdem es vor drei Jahren noch eine Rekord-Ergebnisbeteiligung von 7300 Euro gab, wird nun erneut ein deutlich niedrigerer Betrag ausgezahlt.

Tarifbeschäftigte bei Daimler Truck in Deutschland erhalten eine Erfolgsbeteiligung von 2701 Euro für das Geschäftsjahr 2025. Das hat das Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Präsentation seiner Jahreszahlen mitgeteilt. Das Geld muss versteuert werden und wird mit dem April-Entgeld überwiesen. Grundlage für die Prämienzahlung sei eine Vereinbarung zwischen der Unternehmensleitung und dem Gesamtbetriebsrat.

Im Rekordjahr 2023 betrug der Bonus 7300 Euro, 2024 waren es 7000 Euro, 2025 noch 4140 Euro.

Der Lkw-Hersteller hat seinen Firmensitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart und produziert im südpfälzischen Wörth, in Gaggenau (Kreis Rastatt) und in Mannheim. Bei Daimler Truck arbeiten etwa 25.000 Tarifbeschäftigte. Der Standort Wörth gilt mit zuletzt rund 10.000 Mitarbeitern als weltweit größtes Lkw-Werk.

„Kollegen sind Rückgrat des Unternehmens“

„Trotz herausfordernder wirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen haben wir unsere Ziele erreicht – höhere Absatzzahlen in Europa und eine klare Positionierung in Nordamerika“, wird Personalchef Jürgen Hartwig in einer Unternehmensmitteilung zitiert. „Dieses Ergebnis verdanken wir vor allem der Leistung und dem Engagement unserer Beschäftigten weltweit.“

Auch der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht betonte die Bedeutung der Vereinbarung: „Wir sorgen dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen angemessen am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden – in guten wie in schwierigen Zeiten. Denn sie sind das Rückgrat des Unternehmens. Seit der Eigenständigkeit von Daimler Truck ist das in jedem Jahr gelungen. Deshalb ist es ein großer Erfolg, dass wir im Rahmen des Sparpakets ,Cost Down Europe’ auch für die nächsten Jahre eine Vereinbarung zu einer Ergebnisbeteiligung erzielt haben.“

Die Berechnung der Erfolgsbeteiligung für das Geschäftsjahr 2025 erfolgt laut Unternehmen letztmals nach der bisherigen Methodik. Ab 2026 komme ein neues Modell zum Einsatz, das die Ergebnisbeteiligung am wirtschaftlichen Erfolg von Mercedes-Benz Trucks in Europa bemisst. Die Berechnungsgrundlage bildet die bereinigte Umsatzrendite. Bei Daimler Truck gibt es seit 1997 eine Ergebnisbeteiligung für Tarifbeschäftigte.

