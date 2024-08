Insbesondere in Europa und Asien stottert das Geschäft des Lkw- und Busherstellers Daimler Truck. Das hat gravierende Folgen.

„Wir wollen von September an Kurzarbeit einführen“, sagte Finanzchefin Eva Scherer am Donnerstag bei der Präsentation der aktuellen Quartalszahlen in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart.