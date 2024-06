Das Mercedes-Benz-Lastwagenwerk Wörth will in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts die Serienversion des Brennstoffzellen-Lastwagens einführen. Dabei setzt man auch auf den Hersteller Cellcentric, der in Esslingen eine Pilotfertigung für Brennstoffzellensysteme in Betrieb genommen hat.

Dort arbeiten 100 Beschäftigte. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der Großserienfertigung, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im schwäbischen Weilheim an der Teck soll in den kommenden Jahren eine eigene Fabrik entstehen.

Cellcentric, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo, will das Werk bauen und dort Antriebe für Langstrecken-Lastwagen entwickeln. Beim Übergang vom Verbrenner zu neuen Antrieben setzt Daimler Truck auf Batterie und Brennstoffzelle.

Noch ein Bezug zu Wörth

Im September 2023 unternahm der Wasserstoff-Truck GenH2 am Lkw-Werk Wörth eine über 1000 Kilometer lange Fahrt nach Berlin. Sie gelang planmäßig ohne Tankstopp, der Antrieb erfolgte über ein Cellcentric-Brennstoffzellensystem.

Es gibt noch einen weiteren Bezug zu Wörth: Matthias Jurytko, der damalige Leiter Standort und Produktion des Mercedes-Benz Werks in Wörth, war zum 1. Juni 2021 als Geschäftsführer zum zu diesem Zeitpunkt recht frisch gegründeten Unternehmen Cellcentric gewechselt. Anfang April 2024 hatte Jurytko jedoch überraschend seinen Rückzug von dieser Position angekündigt. Bis zum Jahresende werde Jurytko dem Unternehmen aber noch als Berater zur Verfügung stehen, hieß es damals.

Die Geschäftsleitung von Cellcentric besteht jetzt aus Nicholas Loughlan, Lars Johansson und Niklas Ekström, alle drei hatten zuvor Erfahrungen wahlweise bei Daimler Truck oder Volvo gesammelt.

Die Gemeinde Weilheim am Teck erhofft sich von der Ansiedlung weitere Entwicklungschancen. Insgesamt sollen nach früheren Angaben in der Fabrik einmal rund 800 Menschen arbeiten.