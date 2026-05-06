Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist mit einem deutlichen Gewinneinbruch ins Jahr gestartet.

Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im ersten Quartal dieses Jahres um 80 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 749 Millionen Euro auf 149 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Im südpfälzischen Wörth betreibt Daimler Truck das mit rund 10.000 Beschäftigen größte Lkw-Werk der Welt.

Der Umsatz des Konzerns ging um 13 Prozent auf 9,98 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel um 71 Prozent von einer Milliarde Euro auf 292 Millionen Euro.

Nach Angaben des Unternehmens wurden die Finanzergebnisse vor allem durch eine geringere Profitabilität im Nordamerika-Geschäft belastet. Zugleich sprach der Konzern von einer „positiven Dynamik“ bei den Auftragseingängen. Diese stiegen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent. In den USA hätten sich die Auftragseingänge noch deutlicher erholt.

US-Markt schwächelt

„Wir sind gut aufgestellt, um im weiteren Jahresverlauf trotz eines herausfordernden ersten Quartals weitere Verbesserungen zu erzielen“, sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Radström. „Diese Dynamik dürfte sich in den kommenden Quartalen positiv auf unsere Geschäftsentwicklung auswirken.“

Der schwächelnde US-Markt und weniger verkaufte Busse hatten bei Daimler Truck zuletzt erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Im ersten Quartal verkaufte der Nutzfahrzeughersteller weltweit 68.849 Lastwagen und Busse. Das entsprach einem Rückgang von 9 Prozent.

Konzern steht weiter unter Druck

Der unter Druck stehende Nutzfahrzeughersteller hatte bereits im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Gewinn sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf zwei Milliarden Euro. US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika belasteten das Geschäft stark. Auch Umsatz und Absatz gingen zurück.

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm „Cost Down Europe“ aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die jährlichen Kosten in Europa um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb rund 5000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Lkw-Marke Mercedes-Benz, deren Fahrzeuge zu einem Großteil im Wörther Lkw-Werk hergestellt werden. Auch in Nordamerika soll gespart werden.

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