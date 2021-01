Der Autobauer Daimler hat im vergangenen Jahr nun doch noch deutlich mehr Gewinn eingefahren als erwartet. Nach vorläufigen Zahlen liege das operative Ergebnis für 2020 bei rund 6,6 Milliarden Euro, teilte der Konzern am späten Donnerstagabend mit.

Daimler selbst war zuletzt davon ausgegangen, in etwa das Niveau des Vorjahres zu erreichen. Das wären 4,3 Milliarden Euro gewesen. Man habe das Geschäftsjahr mit einem sehr starken vierten Quartal abgeschlossen, teilte Daimler mit. In der Pkw- und Van-Sparte seien die Kennzahlen des Vorjahres übertroffen worden. Dort habe man sowohl von einem Anstieg der Verkaufszahlen bei den Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen als auch von einem starken Finanzergebnis profitiert. In der Truck-Sparte wiederum spüre man die Erholung des US-Markts und im europäischen Geschäft die positiven Auswirkungen der Maßnahmen für mehr Effizienz.

Die Coronakrise hatte Daimler im zweiten Quartal in die roten Zahlen gestürzt. Nach einem starken dritten Quartal hatte der Konzern zunächst das operative Ergebnis aus 2019 als Zielmarke angepeilt. Das war wegen der milliardenschweren Diesel-Altlasten, die damals verbucht werden mussten, mit den 4,3 Milliarden Euro allerdings nicht sonderlich gut ausgefallen. Vollständige Zahlen legt Daimler am 18. Februar vor.

Gräble folgt auf Jank

Neuer Leiter von Mercedes-Benz Trucks Operations bei der Daimler Truck AG ist Sven Gräble. Er folgt damit auf Gerald Jank, der nach mehr als 32 Jahren im Unternehmen Ende Januar in den Ruhestand geht. Gräble ist in seiner neuen Funktion für das weltweite Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Lkw zuständig, zu dem das weltweit größte Lkw-Werk im pfälzischen Wörth mit rund 10.300 Beschäftigten, sowie Standorte in der Türkei, in Frankreich und in Brasilien gehören.

Jank war in mehreren leitenden Funktionen in der Pkw- und Lkw-Sparte des Konzerns in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb sowohl in Deutschland als auch international tätig. Unter anderem war er Leiter des Motorenwerks in Mannheim und Leiter des Mercedes-Benz Werks in Wörth.