Dieselaffäre? Kurzarbeit? Tiefrote Zahlen? Alles scheint wie vergessen bei Daimler. Inzwischen geht es für den Stuttgarter Kraftfahrzeugkonzern auch bei der Profitabilität wieder bergauf – unerwartet deutlich.

Nach einigen Jahren voller Krisen und Rückschläge herrscht bei Daimler auf einmal wieder Zuversicht, ja gar etwas Aufbruchstimmung. Erheblich genährt wurde diese gute Laune am Freitag durch die Vorstellung von – auch aus Expertensicht – starken Quartalskennzahlen, die die Stuttgarter in den frühen Morgenstunden überraschend per Börsenpflichtmitteilung an die Öffentlichkeit gaben: Der operative Konzerngewinn zwischen Januar und Ende März betrug demnach satte 5,75 Milliarden Euro – und war damit so hoch wie noch nie in einem Startquartal.

Das Rekord-Quartal 2017 übertroffen

Selbst in seinem Rekordjahr 2017 hatte Daimler zum Jahresstart nicht so gut abgeschnitten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, das zum Teil durch die Corona-Pandemie und Sondereffekte wie Kosten für die Dieselaffäre oder Umstrukturierungen belastet war, steht beim operativen Gewinn sogar ein Plus von satten 832 Prozent.

Ein gutes Quartalsergebnis hatte sich bereits angedeutet, zumal Daimler-Chef Ola Källenius zuletzt immer wieder von einer Fortsetzung des positiven Trends gesprochen hatte. Dass Daimler so gut abschneiden würde, hatten aber die wenigsten Branchenkenner erwartet. So stieg etwa die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite – also das, was vom Umsatz unter dem Strich als Gewinn bleibt – im Pkw-Segment auf 14,3 Prozent. Angaben zum Umsatz und zum Nettogewinn will der Konzern erst am 23. April machen.

Oberklasse-Marktführer in China

Einer der wichtigsten Pfeiler für die stark gestiegene Profitabilität findet sich etliche Flugstunden von der Stuttgarter Konzernzentrale entfernt – in China. Daimler profitiert stärker noch als andere deutsche und internationale Autobauer aus dem Premiumsegment vom wirtschaftlichen Aufschwung im mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt.

„Daimler ist im Oberklassesegment Marktführer in China vor BMW und Audi, Daimler erzielt dort sehr hohe Margen“, sagt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Allein in China steigerte Daimler den Verkauf von Autos seiner Kernmarke Mercedes-Benz im ersten Quartal um 60 Prozent auf mehr als 222.000 Fahrzeuge. Ein Verkaufsschlager ist dem Vernehmen nach die neue S-Klasse mit allerhand technischen Features, die im September vorgestellt worden war.

Gespart und Jobs gestrichen

Obendrein machen sich gerade beim operativen Gewinn die Auswirkungen etlicher Sparprogramme bemerkbar, die sich Daimler in den Vorjahren auferlegt hatte. Tausende Stellen sollten abgebaut werden, als Gründe hatten dem Konzern der zunehmende Umbau von Verbrennungs- zu Elektromotoren und die Folgen der Corona-Krise gedient.