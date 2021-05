Noch vor zwei Jahren musste die deutsche Wirtschaft davon überzeugt werden, dass Versicherungen gegen Cyberattacken wichtig sind. Das hat sich geändert. Nun aber könnte die Assekuranz zum Problem werden.

Es ist ein verschwiegener Bereich der Wirtschaft. Wenn Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs werden, geben sie das nur ungern zu. Versicherer reden ohnehin kaum über Geschäftsbeziehungen zu Kunden. So weiß man nicht, ob den mutmaßlich russischen Hackern der US-Pipeline Colonial 5 Millionen Dollar bezahlt wurden, um blockierte Daten zu entschlüsseln und das Öl wieder fließen zu lassen.

Insofern ist bemerkenswert, was das Ratinghaus Assekurata und die Strategieberatung Instinctif in einer Studie über Cyberpolicen erfahren haben. Acht von zehn der 42 hierzulande aktiven Cyberversicherer beobachten demnach steigende Schadenzahlen. Bei gut einem Zehntel überstiegen die Schäden die Prämieneinnahmen. Das Geschäft ist also defizitär. Das dürfte Folgen haben. „Es könnte bald mehr Nachfrage als Angebot da sein“, warnt Assekurata-Geschäftsführer Reiner Will. Das bedeutet: Die Assekuranz droht, nicht genügend Vorsorgepolicen für das Begleichen von Cyberschäden anzubieten.

„Versicherung schafft Anlass für Angriffe“

Damit hat sich die Situation am Markt binnen Kurzem gedreht. Vor Corona drängten Versicherer mit Kampfpreisen in den neu entstehenden Cybermarkt, um sich möglichst große Stücke des Policen-Kuchens zu sichern. Das haben Hacker offenbar genau beobachtet. So haben US-Cyberfahnder festgestellt, dass zunehmend Firmen, die über Policen gegen Cyberangriffe verfügen, gehackt werden: weil dort durch den Versicherungsschutz mehr Geld zu holen ist. „Versicherung schafft Anlass für Angriffe“, sagt auch Will. Erste Versicherer zögen sich ernüchtert aus dem Markt zurück, so Marsh. Zugleich steigt die Nachfrage vor allem bei der Großindustrie.

Hatten 2019 gegenüber Assekurata und Instinctif die meisten Cyberversicherer noch von schwacher Nachfrage gesprochen, bezeichnen sie sie nun als stark. Über 90 Prozent der befragten Firmen und Makler rechnen mit weiter wachsendem Interesse an Cyberpolicen, die meisten Versicherer kalkulieren – noch – mit einem steigenden Angebot. Ein Fünftel aber erwartet bereits einen Rückgang von Versicherungskapazität in dem Bereich. Der Markt droht zu kippen.