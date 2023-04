Die ersten Zahlen seit der Übernahme durch die UBS sollen eigentlich Ende nächster Woche präsentiert werden. Nun will die Credit Suisse aber schon am Montag einen Vorgeschmack geben.

Zürich (dpa) - Die Credit Suisse will das Ergebnis für das erste Quartal früher als geplant veröffentlichen. Die Schweizer Bank will die Zahlen am Montag vorlegen, wie sie am Dienstag überraschend ankündigte. Ursprünglich waren die Zahlen für den darauffolgenden Donnerstag angekündigt gewesen.

Am Montag soll eine Pressemitteilung sowie eine Zeitreihe von Finanzdaten veröffentlicht werden, wie es weiter hieß. Eine Präsentation für Analysten und Investoren - wie sonst üblich - wird es nicht geben.

Am Dienstag kommender Woche will die UBS ihre Quartalszahlen präsentieren. Vor rund einem Monat hatte das größte Schweizer Geldinstitut angekündigt, die Credit Suisse zu übernehmen.