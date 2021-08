Die EU-Kommission hat erste Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen und ihre Industriestrategie angepasst.

Die Kommission hat erkannt, dass der Binnenmarkt schwer unter Grenzkontrollen, Reiseverboten und anderen Maßnahmen gelitten hat, die von den Mitgliedstaaten zum Schutz der Bevölkerung verhängt wurden. Die Lieferketten vieler Unternehmen haben Schaden genommen. Am schwersten getroffen wurden die Branchen Tourismus, Verkehr, Textil sowie Kultur und Unterhaltung. Kleine und mittlere Betriebe (KMU) haben schwerer gelitten als größere Betriebe. 60 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen berichten von Umsatzeinbrüchen, zwei Drittel hätten Investitionsentscheidungen zurückgestellt oder reduziert.

Die Kommission will nun mehr tun, um den Binnenmarkt zu schützen. Jedes Jahr soll es einen Bericht zum Zustand des Binnenmarktes geben, der die Defizite benennt. Die Kommission will dafür sorgen, dass die Dienstleistungsrichtlinie, die etwa die Arbeit von Handwerkern in anderen EU-Staaten ermöglicht, auch tatsächlich umgesetzt wird. Frankreich, Belgien und Österreich haben in der jüngeren Zeit gezielt neue bürokratische Hürden aufgebaut für Unternehmen aus den Nachbarländern, wenn diese vor Ort tätig werden wollten.

Kleine Firmen sollen schneller ihr Geld bekommen

Die Kommission will zudem einen Notfall-Mechanismus aufbauen, wenn der Binnenmarkt durch eine akute Krise bedroht ist. Sollte es zu Produktions- oder Lieferengpässen kommen, will sich die Brüsseler Behörde um Nachschub kümmern und die Kooperation bei der Beschaffung durch die öffentliche Hand ankurbeln. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen leiden – so die Analyse der Kommission – unter einer schlechten Zahlungsmoral. Die Kommission will neue Instrumente zur Streitschlichtung entwickeln, damit kleine Unternehmen schneller an ihr Geld kommen.

Seit Ausbruch der Pandemie hat die EU erfahren, dass Vorprodukte für die Herstellung von Impfstoffen sowie Halbleiter knapp wurden. Daher will die Kommission die Abhängigkeit von strategisch wichtigen Importprodukten reduzieren. In einem ersten Schritt wurden die Abhängigkeiten analysiert. Unter 5200 Produkten, die die EU importiert, gebe es bei 137 Produkten strategisch relevante Abhängigkeiten. Diese 137 Produkte haben im Wert einen Anteil von 6 Prozent aller EU-Importe. Diese Produkte schaffen – so die Analyse der Kommission – in hohem Maße Abhängigkeiten für energieintensive Unternehmen, weil Rohstoffe betroffen sind, die Gesundheitsbranche, weil pharmazeutische Inhaltsstoffe fehlen, sowie beim ökologischen und digitalen Umbau der Volkswirtschaften.

Investitionen werden kritischer geprüft

Bei 34 Produkten, die 0,6 Prozent der EU-Importen entsprechen, sei die EU noch verwundbarer, weil es kaum Möglichkeiten gebe, die Anzahl der Lieferanten zu vergrößern oder die Produktion innerhalb der EU anzukurbeln. Die Kommission will den Unternehmen helfen, ihre Lieferketten vielfältiger aufzustellen und neue Lieferanten zu gewinnen. Außerdem will sie neue industrielle Allianzen schmieden helfen, in denen Unternehmen aller Größen zusammenarbeiten sollen. Derartige Partnerschaften seien für Computer und Halbleiter geplant, Industriedaten, Weltraumraketen und die Luftfahrt ohne Emissionen.

Die EU will zudem nach außen hin wehrhafter auftreten. Dafür sollen Investitionen, die von Unternehmen außerhalb der EU geplant sind, kritischer unter die Lupe genommen werden. Es soll geprüft werden, ob ausländische Investoren womöglich zuvor Staatsbeihilfen bekommen haben, die innerhalb der EU verboten gewesen wären. Diese neuen Kontrollen sollen bei jedem Firmenzusammenschluss fällig werden, wenn eines der beiden Unternehmen einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro im Jahr hat oder der Anteil von ausländischem Geld 50 Millionen Euro überschreitet. Bei öffentlichen Ausschreibungen mit einem Volumen von mehr als 250 Millionen Euro soll künftig analysiert werden, ob ein Nicht-EU-Land dabei eine Rolle spielt. Der Subventionsbegriff ist dabei weit gefasst: Vergünstigungen können etwa auch zinslose Darlehen, vergünstigte Grundstücke, unbegrenzte Garantien oder Steuerprivilegien sein.