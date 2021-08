Beschäftigte in Gesundheitsberufen und Laboren sind der erhöhten Gefahr einer Corona-Infektion ausgesetzt. Viele wissen nicht: Sie können eine Covid-19-Erkrankung unter bestimmten Bedingungen als Berufskrankheit anerkennen lassen.

Pandemie-bedingt gibt es in diesem Jahr deutlich mehr Verdachtsfälle auf Vorliegen einer Berufskrankheit als früher. Das zeigen vorläufige Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). „Corona schlägt sich in der Unfallstatistik nieder“, berichtet der Spitzenverband der gesetzlichen Unfallkassen und Berufsgenossenschaften.

Wie viele Betroffene gibt es?

Den Angaben zufolge erhielten die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen 19.573 Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit im Zusammenhang mit Covid-19. In 8545 der rund 11.300 bislang entschiedenen Fälle sei das Vorliegen einer Berufskrankheit anerkannt worden (Stand 25. September). Ein weiterer Corona-Effekt: Die Anzahl der im ersten Halbjahr gemeldeten Unfälle auf dem Weg zum Arbeitsplatz ging von rund 91.500 auf etwa 73.000 zurück, offenbar wegen vermehrter Heimarbeit und kurzarbeitsbedingter Arbeitsausfälle.

Wer ist betroffen?

Laut DGUV kommt eine Anerkennung von Covid-19 als Berufskrankheit insbesondere bei Beschäftigten in stationären oder ambulanten medizinischen Einrichtungen sowie in Laboratorien in Betracht. Außer für angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelte dies zum Beispiel auch für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, etwa Studierende oder Ruheständler, die in den aktiven Dienst zurückkehren.

Wie sind die Bedingungen?

Die Anerkennung als Berufskrankheit ist an drei Voraussetzungen geknüpft: Kontakt mit SARS-Cov-2 infizierten Personen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit im Gesundheitswesen, relevante Krankheitserscheinungen wie zum Beispiel Husten oder Fieber sowie positiver Nachweis des Virus durch einen PCR-Test. Die Kosten für den Test werden von der Unfallkasse unter bestimmten Umständen übernommen. Ein Info-Blatt mit näheren Hinweisen ist unter publikationen.dguv.de abrufbar.

Was kann ich tun?

Falls der Verdacht einer Infektion besteht, sollte der behandelnde Arzt oder der Betriebsarzt auf einen möglichen beruflichen Zusammenhang angesprochen werden, rät die DGUV. Sowohl Ärzte als auch Arbeitgeber sind den Angaben zufolge verpflichtet, dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung den begründeten Verdacht auf eine Berufskrankheit anzuzeigen. Wichtig: Jeder Beschäftigte kann auch selbst einen solchen Verdacht formlos melden, wenn er die genannten drei Voraussetzungen bei sich als erfüllt ansieht.

Welche Leistungen gibt es?

Ist die Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt, übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten der Heilbehandlung sowie der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. „Bei einer bleibenden Minderung der Erwerbsfähigkeit kann sie auch eine Rente zahlen“, so die DGUV. Im Todesfall haben Hinterbliebene Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente.

Und wenn ich woanders arbeite?

Erfolgt eine Infektion bei einer Beschäftigung außerhalb des Gesundheitsdienstes, kann die Covid-19-Erkrankung einen Arbeitsunfall darstellen. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, prüfe der zuständige Unfallversicherungsträger im Einzelfall, erläutert die DGUV. Die Infektion müsse „nachweislich“ auf eine mit dem Virus infizierte Person zurückzuführen sein, zu der „intensiver beruflicher Kontakt“ bestand.