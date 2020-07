Der Schreck ist groß: Zehn positive Corona-Tests beim Personal gibt es auf Aida-Schiffen, die demnächst in See stechen sollen. Und das, obwohl die 750 Crewmitglieder zuvor alle negativ getestet wurden. An den Plänen für die Kurz-Kreuzfahrten hält Aida fest.

Das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida Cruises will trotz der mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Crewmitglieder seine Kurz-Kreuzfahrten machen. Die Betroffenen befänden sich in strenger Einzelisolation an Bord eines der beiden Schiffe, die derzeit im Rostocker Seehafen liegen, sagte ein Aida-Sprecher am Freitag in Rostock. Neun von ihnen seien symptomfrei, eine Person habe leichte Anzeichen.

Am Mittwoch waren 750 Besatzungsmitglieder aus Asien mit drei Maschinen auf dem Flughafen Rostock-Laage angekommen. Zwei Flieger kamen aus Jakarta (Indonesien) und einer aus Manila (Philippinen). Es sei davon auszugehen, dass die Infizierten an Bord der Maschine aus Manila waren, hieß es. Die Testergebnisse zeigten, dass die Präventionsmaßnahmen gegriffen hätten, sagte der Sprecher. Alle weiteren Besatzungsmitglieder befänden sich ebenfalls in Isolation an Bord und würden erneut auf Covid-19 getestet. Die „Aidamar“ und die „Aidablu“ stünden nicht unter Quarantäne, allerdings seien alle Landgänge gestrichen.

„Vorsichtiger, sehr langsamer Neustart“

Am 5. August soll in Hamburg die „Aidaperla“ zur Kurz-Kreuzfahrt ohne Landgang ablegen, am 12. August in Rostock die „Aidamar“ und am 16. August in Kiel die „Aidablu“. „Es wird ein sehr vorsichtiger und sehr langsamer Neustart werden“, so der Sprecher. Die Crewmitglieder waren ihm zufolge vor dem Abflug in ihren asiatischen Heimatländern getestet worden und hatten in Quarantäne gelebt. Ein weiterer Test sei direkt vor dem Gang an Bord erfolgt.