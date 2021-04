Wie hart die Krise die Unternehmen trifft, ist von Region zu Region verschieden.

Die Pandemie hat schwerwiegende Folgen für die deutsche Wirtschaft. Es gibt aber regionale Unterschiede, etwa aufgrund der vor Ort vertretenen Branchen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei einer Befragung von Unternehmen festgestellt hat. Allerdings muss man dabei zwischen der Zeit nach dem zweiten, bundesweiten Lockdown und davor unterscheiden. Während aktuell die Lage der Unternehmen überall ähnlich düster aussieht, war das im Sommer 2020 noch ganz anders. So scheint die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz und dem Saarland damals vergleichsweise gut durch die Krise gekommen zu sein. Dort lag der Anteil der Betriebe, die von negativen Auswirkungen berichteten, deutlich niedriger als in anderen Bundesländern.