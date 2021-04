Die Pflicht für Firmen, ihren Beschäftigten Corona-Tests am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, wird deutlich erweitert. Eine entsprechende Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) passierte am Mittwoch das Bundeskabinett. Zudem müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer künftig begründen, wenn sie das Homeoffice-Angebot ablehnen. Die Verordnung sieht vor, dass alle Beschäftigten, die nicht ausschließlich von zu Hause aus arbeiten, künftig zwei Testangebote wöchentlich durch den Arbeitgeber erhalten müssen. Die Verordnung soll zeitgleich mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft treten, die an diesem Donnerstag abschließend im Bundesrat beraten werden soll. „Wir befinden uns mitten in der dritten Welle und müssen uns mit ganzer Kraft gegen das Virus stemmen“, erklärte dazu Heil.