EU-Kommission rechnet nun mit Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 8,3 Prozent – Vorsichtiger Optimismus für zweites Halbjahr

Die Corona-Krise trifft die europäische Wirtschaft laut EU-Kommission härter als zunächst vermutet. Die Brüsseler Behörde korrigierte ihre Konjunkturprognose für das Jahr 2020 nach unten und geht nun von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung der EU-Länder um 8,3 Prozent aus. Für die Länder der Eurozone wird ein Rückgang um 8,7 Prozent erwartet. Für das zweite Halbjahr wagt die Kommission aber einen vorsichtig optimistischen Ausblick.

Bereits Anfang Mai hatte die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose mitgeteilt, dass die Corona-Krise die EU-Länder in eine beispiellose Rezession treibe. Damals war sie allerdings noch von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 7,7 Prozent für die Euroländer und 7,4 Prozent für alle 27 EU-Staaten ausgegangen. „Da die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie langsamer gelockert werden als in unserer Frühjahrsprognose angenommen, werden die Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit im Jahr 2020 stärker sein als erwartet“, erklärte die Kommission. Für die schwer von der Corona-Pandemie getroffenen Euroländer Frankreich, Italien und Spanien erwartet sie nun einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um mehr als 10 Prozent. Für Deutschland bleibt die Vorhersage mit einem Rückgang von 6,3 Prozent nah an der Frühjahrsprognose (minus 6,5 Prozent).

Erholung für 2021 erwartet

Nach dem drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistung rechnet die Kommission weiterhin mit einer Erholung im kommenden Jahr: Für 2021 wird für die EU-Länder ein Plus von 5,8 Prozent erwartet, für die Eurozonenländer ein BIP-Anstieg um 6,1 Prozent. Die Werte liegen etwas unter denen der Frühjahrsprognose.

Vorsichtig optimistisch blickt die Kommission auf das zweite Halbjahr 2020. Erste Daten für Mai und Juni deuteten darauf hin, „dass das Schlimmste überstanden sein könnte“, erläutert sie. „Es wird erwartet, dass die Erholung in der zweiten Jahreshälfte an Schwung gewinnt, aber unvollständig bleibt, und dass sich die Lage in den Mitgliedstaaten uneinheitlich darstellt.“

Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis sagte, bestehende Gefahren, „zu denen beispielsweise eine zweite Infektionswelle zählt, verhindern weiterhin, dass wir in friedlichen Gewässern segeln können“. Er forderte eine schnelle Einigung auf das geplante Wiederaufbauprogramm, für das die Kommission 750 Milliarden Euro veranschlagt. „Wir müssen weiterhin Arbeitnehmer und Unternehmen schützen und unsere Politik auf EU-Ebene eng koordinieren, damit wir gestärkt und geeint aus dieser Krise hervorgehen“, betonte Dombrovskis.

OECD: Mehr Arbeitslose

Die Corona-Krise wird Experten zufolge bis zum Jahresende für einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Industrieländern sorgen. Ohne eine zweite Infektionswelle könnte die Arbeitslosigkeit in den Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf durchschnittlich 9,4 Prozent steigen, wie aus dem am Dienstag präsentierten OECD-Beschäftigungsausblick hervorgeht. Käme es zu einer zweiten Infektionswelle, rechnen die Experten sogar mit einem Anstieg auf 12,6 Prozent. Ende 2019 lag die Zahl bei durchschnittlich 5,3 Prozent. Aus den Daten gehe zudem hervor, dass die Arbeitslosigkeit Geringqualifizierte, junge Menschen, Migranten und Frauen am stärksten getroffen habe, heißt es in der Studie. afp/dpa