Bei den staatlichen Hilfen für vom Corona-Lockdown betroffene Betriebe gibt es den Verdacht, dass Gelder unrechtmäßig erschlichen wurden. Das Bundeswirtschaftsministerium setzte deshalb vorübergehend die Abschlagszahlungen aus. Aus Wirtschaft und Opposition kam scharfe Kritik.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums von Peter Altmaier (CDU) besteht der Betrugsverdacht „in einigen Fällen“. Die zuständigen Stellen hätten bereits Ermittlungen aufgenommen, so das Ministerium. Das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ hatte zuvor berichtet, dass sich Unbekannte mit falschen Identitäten beim Wirtschaftsministerium als sogenannte prüfende Dritte registriert und dann für echte Unternehmen Hilfen beantragt hätten. Das Geld sei jedoch nicht an die Unternehmen geflossen, sondern auf die Konten der Betrüger, berichtete das Magazin. Laut „Business Insider“ dürfte der Schaden weit in die Millionen gehen. Das „Handelsblatt“ berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, dass es bei dem Betrugsverdacht um einen Schaden in Höhe von unter 15 Millionen Euro gehe. Es werde gegen drei mögliche Tatverdächtige ermittelt, von denen sich einer fälschlicherweise als Anwalt ausgegeben haben soll. Einer der Tatverdächtigen sei von Berlin aus tätig geworden, ein anderer von Süddeutschland aus, schrieb die Zeitung.

„Firmen-Not ausgenutzt“

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums bezeichnete es am Mittwoch als „sehr schade und sehr bedauerlich“, dass durch einige wenige versucht worden sei, „die Not unserer Unternehmen auszunutzen“. Dabei sei anscheinend mit „erheblicher krimineller Energie“ vorgegangen worden. „Diese Machenschaften gibt es leider, das lässt sich leider nie komplett ausschließen“, sagte er.

Das Ziel sei nun, dass die Abschlagszahlungen „in den nächsten Tagen“ wieder aufgenommen werden könnten. Diese Abschlagszahlungen sind vorläufige Teilauszahlungen, die im Herbst eingeführt worden waren – als Reaktion auf wachsende Kritik an einer schleppenden Auszahlung der in der Pandemie für viele Betroffene dringend nötigen staatlichen Hilfen.

Im Rahmen der staatlichen Corona-Hilfsprogramme hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr zugleich vorgeschrieben, dass lediglich „prüfende Dritte“ die Anträge stellen können. Dazu gehören neben Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern auch Rechtsanwälte.

Nach Angaben der Bundesregierung sollte durch diese Vorprüfung sichergestellt werden, dass die Anträge „zügig beschieden und die Hilfen schnell ausgezahlt werden“. Hintergrund ist aber auch, dass so Manipulationen eigentlich ausgeschlossen werden sollten, da es bei den während der Betriebsschließungen im Frühjahr 2020 gewährten Soforthilfen zahlreiche Berichte über Missbrauch gegeben hatte.

Großteil nicht betroffen?

Nach Ministeriumsangaben wurden für die November- und Dezemberhilfen inzwischen 96 Prozent der Abschlagszahlungen geleistet. Der Großteil der Teilauszahlungen für diese Hilfen sei von dem derzeitigen Stopp also nicht betroffen. Die regulären Auszahlungen, die seit einigen Wochen Sache der Länder sind, fänden zudem „weiter vollständig statt“.

Bei der Opposition sorgte der Auszahlungsstopp dennoch für scharfe Kritik. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer warnte vor der Gefahr weiterer Insolvenzen und „noch mehr Arbeitslosen“. Seine Fraktion fordert, die Staatshilfen für Unternehmen in der Corona-Krise trotz Betrugsverdachts weiter zu zahlen. „Die Betrugsfälle müssen zügig aufgeklärt werden. Trotzdem kann das Ministerium die Auszahlung der Corona-Hilfen nicht einfach stoppen“, sagte Theurers Fraktionskollege Christian Dürr am Mittwoch. Das Ministerium müsse die Auszahlung umgehend wieder aufnehmen und die Lücken im System schließen, damit ehrliche Unternehmer und Selbstständige ihre Unterstützung bekämen.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) pocht auf eine schnelle Wiederaufnahme der Zahlungen. „Der Ministerpräsident hat die Erwartung geäußert, dass der Gesamtstopp in Kürze aufgehoben wird“, sagte eine Regierungssprecherin in Hannover.

„Zum Verzweifeln“

Auch die Grünen-Abgeordnete Claudia Müller forderte, die Hilfen müssten so schnell wie möglich wieder fließen. Unternehmen seien auf das Geld angewiesen. Sie kritisierte zugleich Fehler im System: Noch im Wirtschaftsausschuss des Bundestags sei erklärt worden, dass Abschlagszahlungen nur an Kontonummern gehen könnten, die den Finanzämtern bekannt seien. Das habe offenbar nicht funktioniert. Die Corona-Hilfen der Bundesregierung seien „zum Verzweifeln“.

„Dies ist ein Schlag ins Gesicht aller Unternehmer, die in der aktuellen Krise Not leiden und sich auf die Versprechungen des Wirtschaftsministeriums verlassen haben.“, kritisierte die Pfälzer SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen (Wahlkreis Neustadt-Speyer). Es handle sich um einen untragbaren Zustand, für den den Bürgerinnen und Bürgern und allen Betroffenen zurecht jegliches Verständnis fehle. Die Kanzlerin müsse dieses Thema zur Chefsache machen und Minister Altmaier die Bedeutung seiner Aufgabe vor Augen führen.

Der Mittelstandsverband BVMW warf der Bundesregierung Versäumnisse bei der Verhinderung von Missbrauch vor, für die nun „notleidende Unternehmen“ den Kopf hinhalten müssten. „Aufgrund von Einzelfällen darf es keinen Generalverdacht gegen den gesamten Mittelstand geben“, forderte Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Verbands.

„Nicht an Pranger stellen“

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe, Wolfgang Ewer. Der Zahlungsstopp dürfe nicht zu dem Reflex führen, jeden Antragsteller an den Pranger zu stellen und per se eine betrügerische Absicht zu unterstellen, sagte er dem „Handelsblatt“.