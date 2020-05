Wegen der Corona-Krise können Arbeitnehmer einen Gehaltsbonus von bis zu 1500 Euro steuer- und sozialabgabenfrei bekommen. Viele wissen nicht: Das gilt auch für Minijobber, die durch die Zahlung über die 450 Euro-Grenze kommen.

Die Minijob-Zentrale in Bochum hat jetzt auf diese Sachlage aufmerksam gemacht. Meistens wird von dem 1500-Euro-Bonus nur in Zusammenhang mit den sogenannten systemrelevanten Berufen gesprochen. Doch das greift zu kurz: Von der Sonderregelung können Arbeitnehmer in allen Branchen profitieren – und auch die sogenannten geringfügig Beschäftigten.

Normalerweise rutschen Minijobber bei Überschreiten der regulären Verdienstgrenze von 5400 Euro im Jahr (12 mal 450 Euro) in die Sozialversicherungspflicht. Das ist beim Corona-Bonus, den Arbeitgeber als Anerkennung für besondere Leistungen in der aktuellen Lage freiwillig zahlen können, anders. „Die steuerfreie zusätzliche Sonderzahlung zählt nicht zum regelmäßigen Verdienst des Minijobbers und führt somit nicht zum Überschreiten der zulässigen Entgeltgrenze und beeinflusst den 450-Euro-Minijob nicht“, erläutert die Minijob-Zentrale. Dies gelte auch für Minijobber in Privathaushalten, meist angemeldete Reinigungskräfte.

Auf einen Schlag oder verteilt

Wie bei anderen Beschäftigungsverhältnissen ist die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit daran geknüpft, dass der Arbeitgeber das Geld zusätzlich zum normalen Verdienst überweist und es nicht etwa dem Ausbezahlen von Überstunden dient. Laut Lohnsteuerhilfe Bayern kann der Bonus von bis zu 1500 Euro auf einen Schlag oder verteilt über mehrere Monate erbracht werden. Die Sonderregelung ist auf die Zeit 1. März bis 31. Dezember 2020 befristet.

Personen mit mehreren Beschäftigungen können der Minijob-Zentrale zufolge von jedem der Arbeitgeber die Bonuszahlung bekommen. Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat neben seiner Hauptbeschäftigung einen Minijob. Erhält er von beiden Arbeitgebern die Corona-Sonderleistung, bleiben beide Zahlungen abgabenfrei.