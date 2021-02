Von den jüngsten Beschlüssen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie hatten sich die meisten Wirtschaftsverbände mehr erhofft. Viele Verbandsvertreter vermissen eine klare Perspektive. In einer Branche wird allerdings aufgeatmet.

Tibor Müller, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz betrachtet die Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten vom vergangenen Mittwoch als Enttäuschung. Aus Sicht der Unternehmen seien die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz unbefriedigend, sagt er.

Die unzähligen Appelle der Wirtschaft an die Politik, die ökonomischen Folgen monatelanger Schließungen in konkrete Öffnungsszenarien münden zu lassen, wurden nach Müllers Dafürhalten einmal mehr nicht hinreichend berücksichtigt. „Die Verlängerung und Verschärfung der Lockdown-Regelungen verschlimmern die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit betroffener Unternehmen“, macht er deutlich. Sie gefährdeten Arbeitsplätze und Unternehmensexistenzen. Die plötzliche Senkung der Inzidenzschwelle von 50 auf 35 trage zudem zur steigenden Unsicherheit bei. Die Perspektive auf Öffnungen werde von der Politik zwar angedeutet, allerdings nicht mit verlässlichen Schritten oder einem Zeitplan hinterlegt.

Frust bei Gastronomen und Einzelhändlern

Letzteren vermissen auch Hoteliers und Gastronomen. Beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) war die Stimmung nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern gedämpft. Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges kritisierte die fehlende Öffnungsperspektive: „Dass Hotels und Restaurants in dem vorliegenden Beschluss mit keinem Wort erwähnt werden, löst in der Branche Frust und Verzweiflung aus.“

„Wir haben nicht mit einem konkreten Öffnungsdatum gerechnet, aber definitiv mit einer Aussage, wann und unter welchen Voraussetzungen Hotels und Restaurants wieder Gäste empfangen dürfen.“ Die Branche erwarte spätestens zu den nächsten Beratungen am 3. März einen Fahrplan für die Wiederaufnahme des Betriebs im Gastgewerbe.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) warf der Politik Wortbruch vor. „Die Politik bleibt in dieser für uns alle dramatischen Situation den vor Wochen versprochenen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown schuldig“, klagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Viele Einzelhändler bringe das in eine ausweglose Lage. Jeder durch den Lockdown verlorene Verkaufstag kostet die Einzelhändler laut Verband Umsätze in Höhe von rund 700 Millionen Euro.

Friseurverband: „Eine ganze Branche atmet auf“

Ein Aufatmen gibt es allerdings bei den Friseuren. Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, beschrieb die aktuelle Stimmung am Mittwochabend so: „Eine ganze Branche atmet auf, endlich haben wir eine Perspektive und Planungssicherheit.“ Für viele Inhaber der 80.000 Salons in Deutschland seien die Wochen der Schließung existenzbedrohend. Die Stimmung in der Branche sei angespannt gewesen, hieß es beim Verband, auch wegen einer Zunahme der Schwarzarbeit.

Die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen werden grundsätzlich bis zum 7. März verlängert.