Einen Auslandsurlaub buchen trotz Corona? Ein plötzlicher Anstieg der Infektionen und eine Reisewarnung für das Urlaubsziel können den schönsten Reiseplan durchkreuzen. Welche Stornorechte Kunden dann haben: ein Überblick für verschiedene Szenarien.

„Die größte finanzielle Last trägt derzeit in vielen Fällen der Urlaubsgast“, sagt Sabine Blanke. Die Juristin am Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland