Nach der Rücktrittsankündigung von Vorstandschef Elmar Degenhart (61) will der Autozulieferer Continental zügig einen Nachfolger benennen. Degenhart war von 2005 bis 2008 Geschäftsführer der damaligen Keiper Recaro Group mit Standorten in Kaiserslautern und Rockenhausen, die heute zum irischen Autositze-Zulieferer Adient gehören.

Über die Personalie werde der Aufsichtsrat von Continental auf der nächsten Sitzung Mitte November entscheiden, sagte der Chef des Kontrollgremiums, Wolfgang Reitzle. „Es wird keinerlei Strömungsabriss geben“, versicherte er. „Das Unternehmen wird weiterhin schwungvoll nach vorne gebracht werden.“

Es gebe eine „langfristige Nachfolgeplanung“, sagte Reitzle dem „Handelsblatt“. Favorit für den Chefposten sei Vorstandsmitglied Nikolai Setzer, hieß es unter Berufung auf Industriekreise. Reitzle wollte dies dem Bericht zufolge nicht bestätigen.

In Dossenheim geboren

Degenhart hatte zuvor mitgeteilt, er werde sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zum 30. November niederlegen. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis zum 11. August 2024. Der promovierte Ingenieur, der in Dossenheim an der badischen Bergstraße geboren wurde, ist seit August 2009 Vorstandsvorsitzender von Continental. Zuvor war er, wie erwähnt, bei Keiper Recaro und davor bei der Robert Bosch GmbH.

In einer Mitteilung von Continental wurde Degenhart mit den Worten zitiert, ihm sei vor Kurzem die Bedeutung vor Augen geführt worden, „in meiner persönlichen Lebensplanung unverzüglich die Vorsorge für meine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen“. Es sei ihm „eine Freude und Ehre“ gewesen, an der Spitze von Continental zu stehen.