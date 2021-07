Der Stau im Containerschiffsverkehr im Süden Chinas behindert massiv die globalen Güterströme und wirkt sich auch auf Deutschland aus.

„Die Anzahl wartender Containerschiffe im chinesischen Perlflussdelta ist ungewöhnlich hoch. Einzelne Häfen wie Yantian haben weniger als die Hälfte ihrer üblichen Container-Menge verschifft“, berichtete das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Montag. „Gegenwärtig sind bereits knapp 5 Prozent aller Containerschiff-Kapazitäten durch Staus an den chinesischen Häfen gebunden. Das ist mehr als in der ersten Corona-Welle.“

Der Hafen Yantian liegt in der Stadt Shenzen, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hongkong. Der dortige Containerschiff-Stau wurde ausgelöst von einem Corona-Ausbruch unter Hafenarbeitern. Er gilt in der Schifffahrtsindustrie als größeres Problem als der einwöchige Stau am Suezkanal, der Ende März durch die Havarie eines Containerfrachters verursacht worden war. Die weltgrößte Container-Reederei Maersk hatte ihren Kunden zwar am Freitag signalisiert, dass sich die Überlastung in Yantian allmählich auflöse. Es sei aber „zu beachten, dass wenn ein Hafen betroffen ist, dies zu einer Abwärtsspirale für benachbarte Häfen werden kann“.

Bremse für Wirtschaftswachstum

Die coronabedingten Störungen im weltweiten Container-Schiffsverkehr sind eine der Ursachen für Materialengpässe in Europa und bremsen somit auch das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Sie sorgen nach Einschätzung vieler Volkswirte dafür, dass zum Beispiel die deutsche Industrie ihre prall gefüllten Auftragsbücher derzeit nur zum Teil abarbeiten kann.

Das IfW wertet weltweit Schiffsbewegungen aus, um so Rückschlüsse auf die Entwicklung der globalen Handelsströme zu ziehen. Dabei werden an- und ablegende Schiffe in 500 Häfen weltweit erfasst. Zusätzlich werden Schiffsbewegungen in 100 Seeregionen analysiert und die Tiefgänge der Containerschiffe gemessen.