Ende März war ein Containerfrachter im Suezkanal auf Grund gelaufen. Sechs Tage lang blockierte er die international wichtige Wasserstraße. Am Donnerstag lief die Ever Given in Rotterdam ein.

Nach der Bergung war das etwa 400 Meter lange Schiff mit 14.000 Containern aus China von der Kanalbehörde beschlagnahmt worden. Diese forderte über 460 Millionen Euro Entschädigung. Anfang Juli einigte sie sich mit dem Eigner, worauf der Frachter fahren durfte. Wie viel gezahlt wurde, ist unbekannt. In Rotterdam werden die für Europa bestimmten Container entladen. Sie enthalten unter anderem Pkw-Ersatzteile, Räder, Möbel, Kleidung und Lebensmittel.