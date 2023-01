Nach viereinhalb Jahren könnte die Commerzbank in die erste deutsche Börsenliga zurückkehren. Das Institut selbst sieht sich gerüstet – zumindest auf Basis vorläufiger Zahlen für 2022.

Die Commerzbank sieht sich dank schwarzer Zahlen im vergangenen Jahr bereit für eine Rückkehr in den Dax. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe 2022 knapp 3,4 Milliarden Euro erreicht, teilte das derzeit im M-Dax notierte Institut am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mit.

„Wir haben uns dazu entschieden, das Ebitda der Commerzbank für das Jahr 2022 bereits jetzt zu veröffentlichen, um die Unternehmen der Deutschen Börse in die Lage zu versetzen, uns mit nunmehr zwei verlustfreien Jahren in Folge als Nachfolgekandidat für Linde im Dax 40 berücksichtigen zu können“, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp.

2 Milliarden Euro Gewinn

Der Linde-Konzern zieht sich nach einem Votum der Aktionäre freiwillig von der Frankfurter Börse zurück und wird künftig nur noch an der Wall Street notiert sein. Der bisher wertvollste Dax-Konzern wird daher zum 27. Februar aus dem deutschen Leitindex genommen. Informationen zum Nachfolger soll es am 17. Februar geben.

Eine Voraussetzung: Das Unternehmen muss zumindest in den zwei vorangegangenen Geschäftsjahren ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielt haben.

Der Commerzbank ist dies den vorläufigen Zahlen zufolge gelungen. Im Jahr 2020 schrieb sie nach einem teuren Konzernumbau hingegen rote Zahlen, sodass sie auf Grundlage der Jahre 2020 und 2021 die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Dax nicht erfüllt hätte. Vor Steuern erzielte das Geldhaus 2022 den Angaben zufolge zudem einen Gewinn von gut 2 Milliarden Euro. Ihre detaillierten Zahlen will die Commerzbank am 16. Februar veröffentlichen – auf Basis des vorläufigen und untestierten Jahresabschlusses.

Die Commerzbank ist im Herbst 2018 wegen ihres kräftig gestutzten Börsenwertes aus dem Dax in den M-Dax abgestiegen. Sollte die Bank nun wieder in den Dax aufsteigen, hätte wohl der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall das Nachsehen, den Index-Experten bislang als Favoriten für einen Aufstieg in den Dax gesehen haben.