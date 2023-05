Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie lassen sich überall dort finden, wo die Strompreise günstig und die Behördenkontrollen lax sind: am Fuße des Himalayas, in den nebelverhangenen Bergdörfern der Provinz Guizhou oder in der Inneren Mongolei: die Bitcoin-Erzeuger. Ihre Server-Räume sind jedoch keineswegs auf offiziellen Landkarten verzeichnet. Das Aus für die Firmen hat mehrere Gründe.

Zu Hochzeiten wurden bis zu drei Viertel aller Bitcoins weltweit in China geschürft. Doch damit ist jetzt Schluss: Eine Provinz nach der anderen geht nun mit staatlicher Härte