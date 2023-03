Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Xi Jinping will die Reichen des Landes stärker an die Kandare nehmen. In einer ökonomischen Grundsatzrede fordert der Staatschef eine Umverteilung des Wohlstands. Erste Konzerne zeigen bereits vorauseilenden Gehorsam.

Wer in Chinas Ostküstenmetropolen das finden möchte, was die kommunistische Regierung „exzessiven“ Reichtum nennt, der muss nicht lange suchen: In Pekings Ausgehmeile Sanlitun stauen