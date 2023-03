Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der chinesische Mineralwasser-König Zhong Shanshan hat Alibaba-Gründer Jack Ma als wohlhabendsten Chinesen abgelöst.

Der 66-Jährige Zhong, gab der Gründer des „Hurun“-Magazins, Richard Hoogewerf, am Donnerstag bekannt, stehe nun in puncto Vermögen vor dem in Schwierigkeiten geratenen Jack