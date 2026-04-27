China hat seinen wirtschaftspolitischen Werkzeugkasten in den letzten Monaten rasant ausgebaut: Immer offensiver setzt es die eigene Macht gegen Handelspartner ein.

Als der US-Internetriese Meta im Dezember das aufstrebende KI-Start-up Manus aufkaufte, hatte der Zwei-Milliarden-Deal eine unschätzbare Signalwirkung auf die chinesische Tech-Szene: Denn Manus wurde zunächst in Peking gestartet, doch die Gründer verlegten den Firmensitz schließlich nach Singapur. Auf diesem Wege konnten sie scheinbar die geopolitischen Frontlinien zwischen dem Westen und China entgehen – und von einem der Platzhirsche aus dem Silicon Valley aufgekauft werden.

Am Montag nun schob die chinesische Staatsführung dem Schlupfloch einen Riegel vor. Nach einer nationalen Sicherheitsüberprüfung hat die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission die Akquisition für illegal erklärt – und zwingt Meta und Manus nun dazu, die Transaktion rückgängig zu machen.

Offensichtlich möchte Peking verhindern, dass die sensible Zukunftstechnologie außer Landes gerät, zumal an den ideologischen Feind und größten Wettbewerber USA. Manus entwickelt sogenannte KI-Agenten – Programme, die hochkomplexe Aufgaben eigenständig lösen können.

Dass die chinesische Staatsführung die Mittel hat, um den eigentlich bereits unter Dach und Fach geglaubten Deal wieder rückgängig zu machen, steht außer Frage. Die zwei Gründer von Manus wurden seit Beginn der nationalen Sicherheitsprüfung der Übernahme mit einem Ausreiseverbot belegt. Sollten sie sich den Ordern der Parteiführung widersetzen, wären sie nicht die ersten Unternehmer, die plötzlich für ein paar Monate „verschwinden“ würden. Und wie die „Washington Post“ zuletzt berichtete, haben die Behörden vorsorglich bereits etlichen Gründern aus der chinesischen Tech-Szene die Reisepässe entzogen.

Das aktuelle Einschreiten dürfte weitreichende Auswirkungen haben. Die aufstrebenden Start-ups aus dem Reich der Mitte werden künftig nicht mehr in Richtung Westen schielen, wenn es um Investoren oder Käufer geht. Damit beschleunigt sich auch eine besorgniserregende Entwicklung: Die USA und China koppeln sich technologisch immer stärker voneinander ab.

Und die nächste Maßnahme der Parteikader in Peking könnte schon bald folgen. Laut Medienberichten soll China derzeit erwägen, die USA auch von kritischer Technologie zur Herstellung der neusten Generation von Solarmodulen abzuschneiden. Die Bekämpfung des Klimawandels zu politisieren, wäre zwar hochbedenklich, doch aus Pekings Perspektive ist es ein geradezu logischer Schritt: Schließlich waren es die USA, die ihren Erzrivalen China systematisch von der führenden Chip-Technologie ausgeschlossen haben.

Komplizierte Beziehungen

Wie sehr sich die Wirtschaftsbeziehungen verkomplizieren, zeigt sich auch am Handel zwischen Europa und der Volksrepublik. Als die EU-Kommission in Brüssel ein geplantes Industriegesetz zur Stärkung von „Made in Europe“ vorgestellt hat, sprach das Handelsministerium in Peking umgehend von einer „institutionellen Diskriminierung“ für chinesische Unternehmen. Dass die EU darauf verweist, ihr Vorhaben sei mit den Regeln der Welthandelsorganisation konform, wird wenig nützen. Sollte das Gesetz in Kraft treten, wird das Reich der Mitte mit Gegenmaßnahmen reagieren – genau wie man es schon Dutzende Male zuvor demonstriert hat.

Es zeigt sich immer offener, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre ökonomische Macht eiskalt und taktisch klug ausspielt. Erst vorige Woche hat das Handelsministerium insgesamt sieben europäische Firmen, darunter auch den deutsche Rüstungsbauer Hensoldt AG, auf eine Exportkontrollliste gesetzt. Damit wurden die Konzerne effektiv von sämtlichen Gütern oder Technologie abgeschnitten, die potenziell auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Der Hintergrund ist ein politischer: Die Firmen waren an Waffenverkäufen an Taiwan beteiligt, und Peking arbeitet bekanntlich daraufhin, die demokratisch regierte Insel unter militärischem Zwang einzunehmen.