Mit einer doppelten Premiere startet der Rüsselsheimer Autobauer in den Herbst: Am Stammsitz meistert Uwe Hochgeschurtz seinen ersten offiziellen Auftritt als neuer Opel-Chef. Und verspricht auch gleich etwas in Richtung Westpfalz. Den neuen Astra puscht Markenbotschafter Jürgen Klopp.

Michael Lohscheller (52) ist Vergangenheit. Uwe Hochgeschurtz (58) ist Gegenwart – und womöglich für lange Jahre Zukunft: Der Manager mit Ford-, VW- und Renault-Erfahrung hatte am Mittwoch