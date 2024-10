Die Drogeriemarktkette dm darf ihr Desinfektionsmittel nicht mehr als „hautfreundlich“ kennzeichnen.

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe jetzt rechtskräftig entschieden und damit einer Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in letzter Instanz stattgegeben. Die Werbung auf dem Etikett verharmlose die Risiken des Produkts, so die Begründung. (Aktenzeichen I ZR 108/22)

Die Drogeriemarktkette hatte auf dem Etikett des Produkts folgende Angaben aufgedruckt: „Ökologisches Universal-Breitband Desinfektionsmittel“ und: „Hautfreundlich, Bio, ohne Alkohol“. Die Werbung mit „hautfreundlich“ muss nun unterlassen werden. Denn das Desinfektionsmittel enthält Biozide, also chemische Verbindungen, die laut Bundesumweltamt auch in Mückensprays, antibakteriellen Putzmitteln oder schimmelfreien Farben enthalten sind.

EU will umweltschädliche Stoffe minimieren

Die EU will den Einsatz der Stoffe minimieren, weil sie umweltschädlich sind. Deshalb wurde per Verordnung die Werbung mit Begriffen wie „ungiftig“, „unschädlich“, „natürlich“ oder „tierfreundlich“ für Produkte mit Bioziden untersagt. Nachdem der Karlsruher BGH eine entsprechende Anfrage an den Europäischen Gerichtshof gerichtet hatte, wurde nun auch der Begriff „hautfreundlich“ verboten, da er ähnlich sei und somit auch unter die Regelung falle.

Da es sich um eine europäische Verordnung handelt, gilt das Verbot nicht nur für dm, sondern für alle Wettbewerber im europäischen Raum. So können einseitige Wettbewerbsnachteile vermieden werden.

Gegen irreführende Werbung

Das EU-Recht ist schon länger bestrebt, irreführende Werbung mit Klima- oder Umweltfreundlichkeit zu untersagen beziehungsweise an Auflagen zu binden. So darf der Begriff „klimaneutral“ nur mit einer entsprechenden Erläuterung verwendet werden, wenn das Unternehmen nicht klimaneutral produziert, sondern vielmehr die bei der Produktion entstehenden Treibhausgase durch Unterstützung von Umweltprojekten ausgleicht.

Der BGH verurteilte den Süßwarenhersteller Katjes deshalb vor vier Monaten zur Unterlassung (Aktenzeichen I ZR 98/23). Denn seine Fruchtgummis bewarb er mit „klimaneutral“, aber eben ohne diesen Hinweis. Auch in diesem Fall hatten die Wettbewerbshüter erfolgreich geklagt.