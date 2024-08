Schon seit Jahren klagt die Brauerei-Branche deutschlandweit über sinkende Absatzzahlen. Bei der Park & Bellheimer AG mit ihren Produktionsstandorten in Bellheim und Pirmasens widersetzt man sich erfolgreich dem Trend.

„Unser Haus steht auf einem soliden Fundament und ist langfristig für die Anforderungen im Getränkemarkt gut gerüstet“, sagte Roald Pauli, Vorstand und Hauptaktionär der Park & Bellheimer AG, bei der virtuellen Hauptversammlung. Sowohl der Jahresabschluss 2023 als auch das ersten Halbjahr 2024 fallen positiv aus. Während die Branche über einen Umsatzrückgang von 4,5 Prozent im Jahr 2023 klagt, stieg er bei den Südpfälzern sowohl bei den Bieren als auch bei den Erfrischungsgetränken der Marke Bellaris um jeweils 1 Prozent.

Der Gesamtausstoß habe 2023 bei 330.000 Hektoliter gelegen, so Pauli. Der Umsatz stieg um 2,3 Millionen Euro von 22,1 auf 24,4 Millionen Euro. 126 Mitarbeiter hat Park & Bellaris im vergangenen Jahr beschäftigt, drei weniger als noch 2022. Das Unternehmen profitiere vom geänderten Konsumverhalten, so Pauli. Regionalität, Umweltschutz und Nachhaltigkeit rückten in Zeiten des Klimawandels beim Verbraucher immer stärker in den Fokus. Der Brauereichef hob die Entscheidung der Park & Bellheimer hervor, ausschließlich auf Glas-Mehrweg-Flaschen zu setzen. Das Unternehmensergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 2,3 Millionen Euro nach 1,7 Millionen Euro im Jahr zuvor. Das Eigenkapital erhöhte sich zum Jahresende 2023 um 2 Millionen auf 13,2 Millionen Euro.

Während die Branche im ersten Halbjahr 2024 rund 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebüßt hat, „können uns mit unsere Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr wiederum von unseren Mitbewerben ein stückweit abheben“, sagte Pauli. Der Absatz stieg abermals. Rund 12,6 Millionen Euro hat Park & Bellheimer im ersten Halbjahr erlöst, rund 5 Prozent mehr als in den ersten 6 Monaten 2023.