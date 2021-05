Lebensmittel wie Brot, Müsli und Joghurt „mit extra viel Protein“ haben die Supermarkt-Regale erobert. Sie sollen beim Abnehmen helfen und beim Muskelaufbau. Doch was ist dran an den Werbeversprechen?

Was sind Proteine überhaupt?

Umgangssprachlich sind Proteine besser bekannt als Eiweiße. „Zusammen mit Kohlenhydraten und Fetten gehören Eiweiße zunächst einmal zu den wichtigsten Energielieferanten in der Ernährung“, sagt Wiebke Franz, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen. Außerdem braucht der menschliche Körper Proteine als Baustoffe für Zellen, für Gewebe wie Muskelfasern, für Organe und für das Blut. Aber auch Enzyme, verschiedene Hormone sowie die Antikörper des Immunsystems bestehen aus Proteinen. Kurz: Proteine sind für den Menschen lebenswichtig.

Lebensmittel, die extra viel Proteine enthalten, sind also gesund?

„Super-Müsli mit 30 Prozent Protein“, „Protein-Fitness-Joghurt“ oder „Abendbrot mit der Extraportion Eiweiß“: Die Regale in den Supermärkten sind inzwischen voll von solchen Produkten. Nur: „Wer aus allen Lebensmittel-Gruppen etwas isst, also ein sogenannter Mischköstler, hat in Deutschland keinen Proteinmangel“, sagt Peter Grimm, Ernährungswissenschaftler und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Baden-Württemberg in Esslingen. Für Erwachsene mittleren Alters werden täglich 0,8 Gramm je Kilogramm Körpergewicht Protein empfohlen. Für eine 60 Kilogramm schwere Person macht das also 48 Gramm Eiweiß – beispielsweise ein Becher Joghurt und ein Stück Lachs.

In welchen natürlichen Produkten steckt viel Eiweiß?

Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier sind gute Eiweißquellen. Pflanzliches Eiweiß liefern vor allem Hülsenfrüchte wie Soja und Linsen. „Pflanzliches Eiweiß kann der Körper jedoch schlechter verwerten als tierisches, weshalb man beim Kochen auf eine geschickte Kombination achten sollte“, sagt Ernährungsexpertin Franz. Gute Ergänzungen seien beispielsweise Reis und Erbsen oder Bohnen und Mais. „Wer auf tierisches Eiweiß verzichten möchte, sollte sich damit ein wenig beschäftigen“, sagt Ernährungswissenschaftler Grimm. Da viele das aber nicht täten, griffen sie zu den mit Protein angereicherten Produkten. „So kann man sich natürlich durchmogeln. Ich muss aber immer wissen, dass es sich um hochverarbeitete Lebensmittel handelt, was man an den langen Zutatenlisten sieht“, betont er.

Gibt es weitere Gründe, warum Eiweiß-Lebensmittel beliebt sind?

Neben der steigenden Anzahl an Kunden, die sich vegetarisch oder vegan ernährt, liegt das den Experten zufolge vor allem an den Werbeversprechen der Hersteller. „Die Extra-Portion Eiweiß soll beim Abnehmen helfen und für den Muskelaufbau gut sein“, erläutert Ernährungsexpertin Franz.

Funktioniert das Abnehmen über proteinreiche Ernährung?

Der Gedanke, der dahinter steckt ist, dass energiereichere Quellen wie Kohlenhydrate und Fette in der Ernährung reduziert werden und stattdessen mehr Eiweiße gegessen werden. „Tatsächlich sättigen Eiweiße auch etwas stärker als beispielsweise Kohlenhydrate“, erläutert Wiebke Franz. Weshalb das mit dem Abnehmen auch funktioniert – zumindest in den ersten drei Monaten. „Danach verlieren sich die Vorteile für das Körpergewicht wieder.“ Dauerhaft abnehmen könne nur, wer weniger Kalorien durch Nahrung zuführt, als er verbraucht. Wirkungsvoller sei es, regelmäßig Sport zu treiben. Denn das erhöht den Grundumsatz des Körpers dauerhaft.

Und wie sieht es mit dem Muskelaufbau aus?

Proteinshakes und -riegel sind im Fitnessstudio inzwischen Alltag. Und tatsächlich ist die folgende gesundheitsbezogene Angabe in der Werbung von der Europäischen Union erlaubt: „Proteine tragen zur Zunahme an Muskelmasse bei.“ Laut der EU-Verordnung dürfen solche gesundheitsbezogenen Angaben nur verwendet werden, wenn sie sich auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen. Aber: „Ohne trainieren wird nichts passieren“, sagt Expertin Franz. Denn Muskeln wachsen durch Belastungsanreize. Und sie bestehen zu 80 Prozent aus Wasser und nur zu 20 Prozent aus Eiweiß. Der zusätzliche Eiweißbedarf für den Aufbau von Muskelmasse ist sehr viel geringer, als viele glauben. „Wer viel Sport treibt, isst automatisch mehr. Und dadurch nimmt er über die ganz normalen Mahlzeiten mehr Eiweiß zu sich“, erläutert Ernährungswissenschaftler Peter Grimm.

Kann man auch zu viele Proteine zu sich nehmen?

Es gibt bislang keine wissenschaftlichen Nachweise, dass ein Zuviel an Protein gesundheitliche Nachteile mit sich bringt. Deshalb gibt es auch keine offizielle Obergrenze für die Aufnahme von Proteinen. Allerdings enthalten die angereicherten Lebensmittel ja nicht nur Eiweiß. In Proteinshakes beispielsweise stecken oft viele Kalorien in Form von Zucker oder Süßstoffen – aus einem einfachen Grund: „Proteine allein schmecken eben überhaupt nicht“, sagt Ernährungswissenschaftler Grimm. Weshalb auch Zusatzstoffe und Aromen auf den Zutatenlisten vieler dieser Produkte prominent vertreten sind.

Wie teuer sind die Spezial-Lebensmittel?

Die Stiftung Warentest hat ein in deutschen Supermärkten als besonders proteinreich angepriesenes Milchprodukt aus Island untersucht und festgestellt: Tatsächlich enthält herkömmlicher Magerquark mehr Eiweiß – und ist um rund 40 Prozent günstiger. Für proteinreiche Müslis, Riegel oder Brote gilt: Sie kosten bis zu zweieinhalb Mal mehr als die gleichen Produkte ohne die Extraportion Protein. Das hat ein Marktcheck der Verbraucherorganisation Foodwatch ergeben. Fazit: Für Menschen, die sich ausgewogen ernähren, sind Lebensmittel mit der Extraportion Protein überflüssig und unnötig teuer.