Zigaretten und andere Tabakwaren sollten nicht in einem Topf mit Blumenerde ausgedrückt werden. Denn das kann einen Balkon- und Wohnungsbrand auslösen.

Es gibt Sachen, die weiß fast jedes Kind: Etwa dass unbedacht weggeworfene Zigarettenkippen ein Feuer auslösen können. Aber das kann auch passieren, wenn man die Zigaretten ausdrückt – in einem Topf mit Blumenerde. Denn Pflanzenerde kann zu einem großen Teil oder sogar vollständig aus Torf bestehen – und Torf ist ein Brennstoff. Dazu noch ein tückischer. Eine Zigarettenkippe und Torf können über Stunden unbemerkt glimmen und sich erst nach und nach zu einem Feuer entwickeln.

Einfach in den Aschenbecher

Das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer (IFS) untersucht Brandursachen. Bei Experimenten im Brandversuchshaus des Institutes wurde das Entzünden von Pflanzenerde nachgestellt: Es dauerte über vier Stunden, bis in dem glimmenden Substrat starker Rauch entstand – aber schon kurz darauf bildeten sich dann auch Flammen.

„Diesen Verlauf sehen wir auch bei Wohnungs- und Hausbränden immer wieder. Am Abend wird auf dem Balkon noch eine Zigarette geraucht, und mitten in der Nacht muss die Feuerwehr anrücken“, sagt IFS-Geschäftsführer Hans-Hermann Drews. Er berichtet aber auch von Fällen, wo solche Brände über Tage unentdeckt blieben, bis sie sich rasch ausbreiteten. Der banale, aber sicherste Tipp lautet: Zigarettenreste nur in einem Aschenbecher oder anderen feuerbeständigen Behältern ausdrücken.