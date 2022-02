Der Windenergieausbau kommt aus Branchensicht in Europa viel zu langsam voran.

Es sei „immer wieder erschreckend, schwarz auf weiß zu lesen, wo wir stehen und wohin wir wollen – wohin wir müssen, um die gemeinsamen europäischen Klimaziele zu erreichen“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Windparkbetreiber Offshore, Stefan Thimm, am Donnerstag. „Auch Versorgungsrisiken lassen sich durch erneuerbare Energien deutlich reduzieren. Das sollten wir vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage nicht vergessen.“ Die Ukraine-Krise hat angesichts der Bedeutung russischer Gaslieferungen eine Debatte um die Sicherheit der Energieversorgung ausgelöst. Thimm reagierte auf Zahlen zum Windkraftausbau in Europa, die am Donnerstag in Brüssel vom europäischen Branchenverband WindEurope veröffentlicht wurden. Demnach sind 2021 auf See in ganz Europa lediglich 3,4 Gigawatt Windenergie-Leistung hinzugekommen, das entspricht gut drei Kernkraftblöcken.