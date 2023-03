Hochwertige Fahrräder waren während der Corona-Zeit stark gefragt und zuletzt nur schwer erhältlich. Inzwischen hat sich das Angebot erheblich ausgeweitet. Das hat positive Folgen für die Kundschaft.

Die Corona-Sonderkonjunktur für die deutsche Fahrrad-Branche ist vorbei. Die Lager bei den Händlern sind übervoll, die Hersteller können nach überwundenen Lieferkettenproblemen weit mehr Fahrräder montieren als am Markt absetzbar scheinen. Das wurde am Mittwoch bei der gemeinsamen Pressekonferenz der Verbände der Zweiradindustrie (ZIV) und des Fahrradhandels (VDZ) deutlich. Interessierte Kunden können nach drei Jahren mit knappem Angebot und kaum verhandelbaren Preisen nun eher mit kostengünstigen Angeboten rechnen. Eine weiterhin starke Nachfrage erwarten die Experten lediglich bei den E-Bikes.

Die Situation knapper Ware mit extrem stabilen Preisen habe sich ab Herbst 2022 ins Gegenteil gewandelt, berichtete Thomas Kunz vom Handelsverband VDZ. Heimische Hersteller und Importeure lieferten „schlagartig“ große Mengen Räder aus, so dass Modelle der Jahrgänge 2021, 2022 und teilweise schon 2023 nun zeitgleich in den Läden standen. Nur „sehr vereinzelt“ hätten die Händlern ihre Bestellungen stornieren oder zurückstellen können. Sie mussten letztlich alles abnehmen, was sie in den Corona-Jahren zunächst vergeblich bestellt hatten. Laut ZIV wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 820.000 Räder mehr an die Händler ausgeliefert als verkauft.

Abverkäufe mit relativ hohen Preisnachlässen

Kunz schildert die Folgen der Bike-Flut: Nach der extremen Knappheit gibt es nun im Handel Warenbestände und verbindliche Vororder, die weit über den tatsächlichen Jahresbedarf 2023 hinausgehen. „In der Folge stellten sich bei fast allen Händlern Platz- und Liquiditätsprobleme ein“, berichtet der Verband. Abverkäufe mit relativ hohen Preisnachlässen hätten zunächst bei Online-Anbietern begonnen und seien nun auch beim Fachhandel über den Jahreswechsel fortgesetzt worden.

Vor allem bei nicht-motorisierten Fahrrädern wissen die Händler nicht, wohin die Reise bei knapperen Freizeit-Budgets der Käufer gehen soll. Im vergangenen Jahr hatte fast jedes zweite in Deutschland verkaufte Fahrrad einen Elektromotor. 2,2 Millionen E-Bikes bedeuteten einen Zuwachs von 10 Prozent und einen Absatzrekord, während die herkömmlichen Fahrräder um 300.000 auf 2,4 Millionen Einheiten zurückfielen. Der Absatzrekord von 5 Millionen Fahrrädern aus dem ersten Corona-Jahr 2020 wurde also nicht übertroffen.

„E-Bike ist mittlerweile ein Statussymbol“

Die Hoffnungen der Branche ruhen immer mehr auf den E-Bikes, die möglicherweise im laufenden Jahr erstmals die herkömmlichen Räder bei den Verkaufszahlen überholen werden. Dazu tragen auch immer mehr Angebote zum Rad-Leasing über die Arbeitgeber bei. Der Bestand der motorisierten Fahrräder ist bereits auf mehr als 10 Millionen Stück angewachsen bei insgesamt knapp 83 Millionen Fahrrädern in Deutschland. Sie seien „zentraler Treiber“ für einen weiter wachsenden Markt, sagt ZIV-Geschäftsführer Burkhard Stork. Besonders gefragt sind derzeit Mountain-Bikes mit starkem E-Antrieb.

„Leasing hat sehr geholfen, das Fahrrad als hochwertiges Verkehrsmittel zu etablieren. Mittlerweile ist das E-Bike ein Statussymbol und wird oft einem Sportwagen vorgezogen“, sagt Volker Dohrmann vom Fahrradhersteller Stevens Bikes. Die Kunden lassen sich ihre neuen Gefährte deshalb einiges kosten: 3570 Euro nennt der Fachhandel als durchschnittlichen Preis, die Industrie kommt auf 2800 Euro über alle Vertriebswege.

Das Angebot bei den Händlern ist so umfangreich wie noch nie, berichtet VDZ-Vize Tobias Hempelmann. „Die Preise sind extrem stabil geblieben.“ Eine eingetrübte Konsumlaune fürchtet er nicht. „Am Auto, am Urlaub und am Fahrrad wird in Deutschland nicht gespart.“ Engpässe wie in den Corona-Jahren werde es voraussichtlich nicht geben.