Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim mit Sitz in der gleichnamigen Stadt in Rheinhessen hat im vergangenen Jahr mit 5 Milliarden Euro einen Rekordwert in Forschung und Entwicklung investiert. Das Jahr 2022 sei ein sehr gutes für das Unternehmen gewesen, sagte der Vorsitzende der Unternehmensleitung, Hubertus von Baumbach, am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in Ingelheim.

In den nächsten sieben Jahren rechne er mit 20 neuen Medikamenten im Bereich Humanmedizin, sagte von Baumbach. Der 56-Jährige leitet den Konzern seit 2016 und ist ein Nachfahre des Unternehmensgründers