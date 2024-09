The Body Shop hat für 21 seiner deutschen Filialen einen Investor gefunden. Sie werden vom Unternehmer Stefan Herzberg übernommen.

Nach der Übernahme des insolventen Kosmetikhändlers The Body Shop in Großbritannien durch einen Investor gibt es auch für deutsche Filialen eine Lösung. Der Unternehmer Stefan Herzberg wird 21 der ehemals 45 deutschen Filialen zum 15. September übernehmen, wie er am Freitag mitteilte.

Das Kosmetikunternehmen hatte im Februar in Großbritannien Insolvenz angemeldet und kurz darauf für den Ableger in Deutschland. The Body Shop war 1976 aufgebaut worden und eine der ersten Firmen, die sich auf ethisch hergestellte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte konzentrierte.

Bevor Herzberg sich selbstständig machte, war er unter anderem Manager bei Christ, Karstadt und GE Healthcare. Der RHEINPFALZ nannte er die Standorte der 21 Filialen, die von ihm übernommen werden:

1. Augsburg

2. Berlin ALEXA am Alexanderplatz

3. Berlin Bahnhof Friedrichstraße

4. Berlin Schlossstrasse

5. Dresden

6. Frankfurt My Zeil

7. Göttingen

8. Hamburg Hauptbahnhof

9. Hamburg Mercado Einkaufszentrum

10. Hannover Hauptbahnhof

11. Köln Hauptbahnhof

12. Leipzig Grimmaische Straße

13. München Stachuspassage

14. Münster Arkaden

15. Oldenburg

16. Berlin Outlet (Wustermark)

17. Leipzig Outlet (Brehna)

18. Montabaur Outlet

19. Wolfsburg Outlet

20. Zweibrücken Outlet

21. Bonn