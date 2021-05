BMW verschärft seine Nachhaltigkeitsstrategie und verknüpft die Vorstandsgehälter mit dem Erreichen von Klimazielen. Teurer oder weniger profitabel sollen die Premium-Autos aber nicht werden.

In der Autoindustrie dominieren aktuell Meldungen über Verluste und Stellenabbau. BMW setzt einen Kontrapunkt und stellt die Nachhaltigkeit in den Fokus. „Unser Anspruch ist, Nachhaltigkeit komplett und messbar zu machen“, sagte Konzernchef Oliver Zipse zur Präsentation seiner grünen Strategie am Montag. Sie betrifft die gesamte Wertschöpfungskette inklusive Lieferanten von Rohstoffen über die Produktion und die Nutzungsphase bis zum Recycling eines Autos. Für alle Bereiche setzt sich BMW freiwillige Reduktionsziele, die in Äquivalente des Klimakillers Kohlendioxid (CO2) umgerechnet werden. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines BMW mit 200.000 Kilometern Laufleistung soll von heute 52 Tonnen bis 2030 um ein Drittel auf 33 Tonnen sinken.

Darunter soll weder die Profitabilität leiden, noch soll der Preis für Autos steigen. „Der Anspruch muss sein, dass es in der Summe nicht mehr kostet“, sagt der BMW-Chef. Die grüne Strategie sei keine Trendwende, denn schon heute sei sein Konzern in puncto Umweltfreundlichkeit Branchenführer. „Wir schauen auch auf die Lieferkette, nicht nur auf das Auto“, sagt Zipse. Dort soll der CO2-Ausstoß pro Fahrzeug binnen zehn Jahren um ein Fünftel sinken. „Das ist anspruchsvoller als es klingt“, sagte der BMW-Chef.

BMW will klimaneutral werden

In der eigenen Produktion will BMW den CO2-Fußabdruck bis 2030 um 80 Prozent reduzieren. „Wir müssen mehr tun als Lieferanten“, sagt Zipse. So will BMW ab diesem Jahr in seinen Werken nur noch grünen Strom verwenden und ab 2021 alle Standorte weltweit klimaneutral betreiben. 40 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 peilen die Bayern beim automobilen Endprodukt pro gefahrenem Kilometer an. In zehn Jahren sollen gut sieben Millionen voll- oder teilelektrisch angetriebene Fahrzeuge der drei Konzernmarken BMW, Mini und Rolls-Royce auf den Straßen fahren. Aktuell ist es eine halbe Million.

Auch Kernbaureihen vom 7er-Flaggschiff über den Besteller X1 oder die 5er-Reihe würden künftig vollelektrisch angeboten, so Zipse. Autos mit Benzin- und auch Dieselmotor will er aber nicht aus dem Angebot nehmen: „So lange es dafür Märkte gibt, wird BMW sie bedienen.“

Hochvoltbatterien sollen wiederverwertet werden

Neue Dimensionen erreichen wollen die Münchner beim Recycling. So strebe man an, Hochvoltbatterien und damit ein Schlüsselelement von Elektroautos zu 96 Prozent wiederverwerten zu können. Auch bei traditionellen Materialien wie Aluminium oder Stahl wolle man die Grenzen des Recyclings ausloten und eine Kreislaufwirtschaft in Gang setzen.

Den Fortschritt bei der CO2-Minderung will BMW künftig im Geschäftsbericht dokumentieren. Der variable Gehaltsanteil des oberen Führungspersonals werde künftig teils vom Erreichen der Nachhaltigkeitsziele abhängen.