70.000 Menschen mit Bluecard leben hierzulande. Zu wenig, um den Fachkräftemangel zu lindern.

Deutschland verzeichnet zwar einen Rekord bei hoch qualifizierten Fachkräften von außerhalb der EU. Die Zahl der ausländischen Experten mit der sogenannten Blauen Karte – ein befristeter Aufenthaltstitel – stieg 2021 um sechs Prozent auf rund 70.000, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Trotzdem bleibt der Erfolg wegen hoher Hürden bislang hinter den Erwartungen zurück. Knapp die Hälfte der Personen mit Bluecard in Deutschland arbeitete 2021 in einem Mangelberuf. Hierzu zählen etwa Ärzte, Ingenieure oder IT-Fachkräfte. Die meisten akademischen Fachkräfte kommen aus Indien. In der Pfalz arbeiten besonders viele Blue-Card-Fachkräfte in Kaiserslautern (235) und Ludwigshafen (185).