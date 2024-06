Der Kampf um Absatzmärkte für E-Autos eskaliert. Nach den USA könnte jetzt auch die EU Strafzölle auf chinesische E-Autos einführen. Darunter leiden dürften deutsche Firmen.

Brüssel schickt in Sachen E-Autos eine letzte Warnung an Peking. Die EU-Kommission droht mit hohen Strafzöllen auf E-Autos aus China, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Sie wirft den chinesischen Herstellern vor, von staatlichen Subventionen zu profitieren. Dadurch seien ihre Elektrofahrzeuge rund 20 Prozent günstiger als in der EU hergestellte Modelle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründete den Schritt so: „Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt; das verzerrt unseren Markt.“ Herstellern in der EU drohe dadurch großer Schaden.

Ob die Zölle von bis zu 38,1 Prozent tatsächlich gezahlt werden müssen, hängt davon ab, ob mit China in den kommenden Wochen eine Lösung in dem seit Monaten schwelenden Streit gefunden werden kann. Die EU-Kommission macht auch schon sehr konkrete Angaben, wie die Strafzölle aussehen könnten. Im Moment stehen für den Hersteller BYD ein Zoll von 17,4 Prozent, für Geely 20 Prozent und für SAIC 38,1 Prozent im Raum. Für andere Hersteller sind 21 Prozent vorgesehen und für Firmen, die bei der Untersuchung nicht kooperierten, würde ebenfalls ein Zoll in Höhe von 38,1 Prozent fällig.

Warnungen aus China

Chinas Handelsministerium hat den Schritt der EU am Mittwoch scharf kritisiert. Peking werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Interessen chinesischer Firmen zu schützen, teilte ein Sprecher mit. Bereits als Brüssel im Herbst 2023 das Verfahren startete, warf Chinas Außenministerium der EU Protektionismus vor. Brüssel suche nur eine Ausrede, um Zölle gegen Autos aus China zu erheben. Das schade den Interessen Europas.

Die Warnungen aus Peking dürften vor allem die deutschen Autobauer aufhorchen lassen, für die China ein extrem wichtiger Markt ist. Mögliche Zölle dürften chinesische Anbieter dagegen nicht vom europäischen Markt verdrängen. Zu dieser Einschätzung kommen unter anderem Forscher der Rhodium-Gruppe, die auch den chinesischen Automarkt beobachten. Die chinesischen Autobauer verkaufen ihre Autos in Europa teils doppelt so teuer wie auf dem Heimatmarkt und damit deutlich über den Produktionskosten, wie aus einer Studie hervorgeht. „Selbst mit einem Zollsatz von 30 Prozent würden viele chinesische E-Modelle immer noch einen hohen Gewinnaufschlag in der EU erzielen“, schreiben die Forscher. Deutlich härter dürfte es demnach Firmen wie BMW oder Tesla treffen, die in China gebaute Autos nach Europa exportieren, ohne aber von chinesischen Staatshilfen zu profitieren. Ihr Geschäftsmodell könnten die Zölle nach Einschätzung der Forscher zunichte machen.

Habeck für Verhandlungen

Begrüßt werden die angedrohten Zölle von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser hatte sich im Gegensatz zu deutschen Stimmen bereits in der Vergangenheit positiv zu Strafmaßnahmen gegen Chinas E-Autos geäußert. Experten gehen davon aus, dass er hofft, französische Autobauer schützen zu können. Zudem haben französische Hersteller in China kaum Marktanteile und machen dort anders als die Deutschen kaum Geschäft. Entsprechend warnt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor einem „Zollwettlauf“. „Entscheidend ist, dass jetzt gesprochen wird. Zölle sind als politisches Mittel immer nur Ultima Ratio und häufig der schlechteste Weg“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch.