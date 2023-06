Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben. Eine wichtige Rolle spielt die Anreise der Zuschauer. Die Deutsche Bahn kündigt einen Fahrkartenpreis an, der im Vergleich zur Fußball-WM von 2006 mit ihrem System 54-74-90 Euro sehr günstig ist. Allerdings dürfte nicht jeder so einfach an ein solches Ticket kommen.

Die Deutsche Bahn (DB) bietet zur Fußball-EM 2024 in Deutschland ermäßigte Fan-Tickets an. Wer eine Eintrittskarte für ein EM-Spiel hat, bekommt dazu ein spezielles