Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger, der stark in der Öl- und Gasförderbranche engagiert ist, wurde 2020 von der Corona-Krise voll erwischt. Dennoch steht ein deutlich positives Ergebnis unterm Strich. Der Ausblick auf das laufende Jahr ist optimistisch. Die Zentrale in Mannheim schrumpft weiter.

Der Blick zurück auf das vergangene Geschäftsjahr zeigt für den Mannheimer S-Dax-Konzern Bilfinger: Er ist von der ersten Corona-Welle voll erwischt worden, weil seine Kunden massiv davon beeinträchtigt wurden. Denn in der Folge der Pandemie sanken die Preise für Öl und Gas zeitweilig massiv – mit entsprechender Zurückhaltung der Kunden aus dieser Branche, die für Bilfinger eine extrem wichtige ist. Neue Anlagen kaufte in dieser Situation auch kaum jemand, das Segment litt entsprechend. Im zweiten Quartal schickte Bilfinger 10 Prozent seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit, derzeit seien es noch 2 Prozent, sagte die Bilfinger-Finanzchefin und Arbeitsdirektorin Christina Johansson bei der Präsentation der vorläufigen Zahlen für 2020 am Donnerstag.

Im Berichtsjahr sanken Auftragseingang und Umsatz um 10 beziehungsweise 20 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) stürzte um 81 Prozent auf noch 20 Millionen Euro ab, während das Konzernergebnis mit 99 (Vorjahr: 24) Millionen Euro um mehr als 310 Prozent zulegte. Das war vor allem dem Verkauf einer Beteiligung der Fall, aus dem sich Bilfinger 210 Millionen Euro erhofft. Die Zahlung soll im zweiten Quartal dieses Jahres eingehen.

Erheblichen Beitrag zur Bilanz leistete auch ein strikter Sparkurs, der unter anderem den Abbau von 4400 Stellen (minus 13 Prozent) auf 28.893 Arbeitsplätze Ende 2020 vorsah. Reduziert wurde dabei überwiegend in den schwächelnden Bereichen Öl und Gas in Norwegen, Großbritannien und den USA. Auch die Zentrale in Mannheim war betroffen. Dort blieben von 277 Arbeitsplätzen Ende 2019 ein Jahr später noch 209 (minus 68), ein Abbau von jeder vierten Stelle. Dieser sei auch durch die Nichtbesetzung von frei gewordenen Stellen, den Renteneintritt von Mitarbeitern und freiwilligem Ausscheiden erreicht worden, nicht nur durch aktive Kündigungen.

Die vorläufige Bilanz belege die Robustheit des Bilfinger-Geschäftsmodells, betonte Johansson. Im vierten Quartal sei in allen Segmenten ein organisches Wachstums des Auftragseingangs zu verzeichnen gewesen, unter dem Strich im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Plus von 3 Prozent. Für 2021 erwartet Bilfinger ein deutliches Umsatzwachstum und ein erheblich verbessertes operatives Ergebnis (Ebita). In wichtigen Branchen, in denen Bilfinger engagiert ist – neben ÖL und Gas auch Chemie und Petrochemie sowie Pharma und Biopharma – sei mit einer spürbaren Erholung zu rechnen. Bei den Kunden im Bereich Energie und Chemie zeichne sich ein Wandel hin zu „grüneren“ Produkten ab, den Bilfinger gut begleiten könne, etwa bei dem Thema Wasserstoff. Johansson sieht das Unternehmen auf gutem Weg, die schon vor der Corona-Pandemie formulierten Ziele – 5 Milliarden Umsatz, eine am Umsatz gemessene Marge des Ebitas von 5 Prozent – wie geplant bis 2024 zu erreichen.

Der Dividendenvorschlag von 1,88 je Aktie für 2020 soll die Ausschüttung von 0,12 Euro pro Aktie für das Vorjahr ausgleichen auf – gemittelt – die selbst gesteckte Mindestdividende von 1 Euro je Papier.

Nach dem überraschenden Ausscheiden des bisherigen Vorstandschef Tom Blades vor wenigen Wochen – das ausschließlich persönlichen Gründen geschuldet gewesen sei, wie Johansson auf Nachfrage sagte – ist sie zugleich interimistische Vorstandsvorsitzende. Dieses Amt wolle sie nicht auf Dauer begleiten, bekannte sie: Dafür sei sie als Finanzchefin „zu glücklich“.