Immer wieder schleichen sich in Bilder Menschen, Dinge oder Hintergründe ein, die unerwünscht sind. Apps und Bildprogramme helfen.

Von Michael Wollweber

Google nennt seine Bildbearbeitungsfunktion „Magic Eraser“, also den „Magischen Radiergummi“. Den gab es noch im März nur für hauseigene Pixel-Smartphones. Nun stehen die cleveren Funktionen auch in der App „Google Fotos“ für alle Smartphones offen, gleich ob sie mit Android oder Apple iOS laufen. Die wichtigste Fähigkeit: Störende Bildinhalte werden automatisch erkannt und lösen sich in passendere Pixel auf, wenn man mit dem Finger über die betreffende Bildpartie wischt. Google nutzt dabei, wie andere Apps und Programme auch, Bilderkennungsalgorithmen – also so etwas wie eine Künstliche Intelligenz in einer Light-Version.

Der magische Radierer macht seinen Job wirklich gut, und oft auch besser als andere Apps mit ähnlichen Funktionen. Seine Domäne sind aber Bilder mit gleichmäßigen Hintergründen, also Strände, Himmel oder Mauern. Die kleine KI „weiß“ dann schnell, mit welchen Pixeln die Lücke eines gelöschten Objekts aufgefüllt werden muss. Das sieht auch „echter“ aus als mit dem klassischen Klon-Pinsel älterer Bildbearbeitungsprogramme. Kleine Störfälle sind natürlich leichter zu überpixeln als größere. Unregelmäßige Objekte sind hingegen schwerer berechenbar; da kommt es eher zu unplausiblen Füllern, die auffallen können. Die Wirkung lässt sich vorab prüfen: Objekte werden zunächst eingekreist und mit neuen Pixeln hinterlegt. Der Vorschlag kann bestätigt werden.

Leider bietet Google seine App nur zahlenden Abonnenten des Cloud-Speicherplatzes Google One an. Zur Erinnerung: 15 GB Speicherplatz sind mit einem Google-Account kostenlos, 100 GB kosten 1,99 Euro im Monat. Günstiger sind 200 GB für 2,99 Euro.

Alternativen zur Google-App

Als Alternative ist TouchRetouch zu empfehlen. Die 70 MB große App gibt es schon über zehn Jahre und wurde immer wieder verbessert. Aktuell kostet sie 4,39 Euro bei Google. Die iOS-Version ist kostenlos, fordert aber In-App-Käufe. Immerhin kann sie 4,5 von 5 Sternen im Google Play Store und 4,7 Sterne bei Apple für sich verbuchen. Die App-Konkurrenten Adobe Photoshop Fix oder Remove Object können bei Präzision und Leistung da nicht ganz mithalten.

Besitzer von Oberklasse-Samsung-Handys wie den S20- und S21-Modellen bekommen mit dem Objektradierer im hauseigenen Foto-Editor ebenfalls eine praktische und zudem kostenlose Lösung geboten. Die Grundfunktionen sind mit denen des Google-Radierers vergleichbar. Die „Intelligenz“ des Algorithmus arbeitet ähnlich präzise wie bei Google.

Bildbearbeitung am Rechner

Wer seine Handybilder nicht sofort in die sozialen Netze weiterschicken will, kann am Rechner weit präzisere und umfangreichere Retuschen machen als auf dem Smartphone-Display. Neuere Versionen von Bildbearbeitungsprogrammen wie PhotoDirector oder Luminar KI bieten ausgefeilte KI-Algorithmen zur Motiverkennung, Schärfung, Farbanpassung, aber auch zum Ersetzen und zur Montage von Objekten.